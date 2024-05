Skrivnostni znaki slabega počutja Đokovića, je kriva plastenka, ki jo je dobil na glavo?

Najboljši igralec tenisa na svetu zadnjih nekaj let je presenetljivo izgubil v tretjem krogu mastersa v Rimu. Novaka Đokovića, zmagovalca 24 turnirjev za grand slam, je gladko s 6:2 in 6:3 premagal Čilenec Alejandro Tabilo.

Prvopostavljeni Đoković na igrišču ni kazal prave forme, številne napake pa so se kar vrstile. Po 67 minutah je Srb dvoboj zaključil sam z dvojno napako na servisu. Nenavadno se je obnašal tudi po turnirju, na novinarski konferenci pa razkril, da se je na igrišču počutil zelo neobičajno.

Kot poroča srbski portal Mondo, je Novak novinarjem, ki so ga spraševali po vzroku slabe igre, potarnal, da se že na sobotnem treningu ni dobro počutil. »Čutil nisem ničesar, čeprav se danes na igrišču nisem počutil tako,« je pripovedoval tenisač in še, da je bilo med tekmo tako, kot da je ves čas pod velikim stresom.

Ko so ga vprašali, ali je za njegovo počutje kriva plastenka vode, ki jo je pred kratkim dobil na glavo, je rekel: »Iskreno povedano, ne vem. Moral bom do zdravnika in opraviti nekaj testov. Med tekmo nisem imel bolečin, le občutek izgube ravnotežja, koordinacije. Počutil sem se popolnoma drugače kot na prejšnji tekmi. Moramo ugotoviti, kaj se je zgodilo,« je dodal Nole.

Kot smo poročali, je Đokovića v glavo zadela plastenka, ki je spolzela iz žepa navijača. Več o tem preberite tukaj. Đoković je povedal, da niti ni videl, da pada nanj, da je le občutil hudo bolečino v glavi. »Postalo mi je slabo, imel sem vrtoglavico, bila je kri, marsikaj. Spal sem dobro, vendar sem imel glavobole. Potem sem bil v soboto v redu, vsaj tako sem mislil. Mogoče ni bilo v redu. Ponavljam, danes sem se na igrišču počutil kot čisto drug igralec, kot da bi bil nekdo drug v moji koži. Nisem imel ritma, tempa, ravnotežja, nič od tega nisem imel pri udarcih. Malo je zaskrbljujoče,« je dejal tenisač.