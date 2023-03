Celje navzgor, Jesenice navzdol

Če bi se ozrli zgolj k besedam, ki smo jih slišati na znamenitem celjskem gradu okrog novega vzpona domačega hokejskega kluba, gostiteljev s predsednikom in generalnim sekretarjem HZS, predsednikom ICEHL ter novinarji, bi vse skupaj označili za korak navzgor na vselej razburkani slovenski hokejski sceni. Toda obenem so si sledili tudi odmevi ob našem včerajšnjem zapisu o žalostnem potapljanju hokejskih Jesenic ...

«Ah, tako je to vedno znova pri nas. Razveselimo se lepe novosti, kot je zdaj ta o celjskem hokejskem klubu v alpski ligi, pa nas v hipu razžalosti kakšna nova težava,« je le vzdihnil Dejan Kontrec, prvi operativec hokejske zveze, njen generalni sekretar in reprezentančni menedžer. Marsikaj je že doživel v nekaj manj kot 13 letih, odkar je prevzel omenjeni vlogi.

Ko bodo sestavili moštvo

Kot igralec pa se seveda še kako dobro spominja vročih hokejskih večerov ob Savinji, ko je domače moštvo napadalo vrh takrat močnega slovenskega prvenstva. Kajpak se je takšnim spominom priklonil tudi Vid Valenčak, sedanji predsednik celjskega kluba: »Sodim še k tistemu rodu, ki je videl nabito polno tribuno. To mesto ima rad hokej,« je prepričan in ob tem dejal, da bo proračun za naslednjo sezono hokejistov Celja v alpski ligi znašal okrog 300.000 evrov, novi glavni pokrovitelj bo podjetje RST, ki pomaga tudi avstrijskemu nogometnemu prvoligašu WAC iz Volšperka. O tekmovalnih ciljih si bodo pri klubu na jasnem, ko bodo sestavili moštvo. Veselijo se mednarodnega izziva, žal jim je, da v AHL očitno ne bo tako želenega slovenskega derbija z Jesenicami.

In novica o tem, da železarjev ne bo niti v ICEHL niti v AHL ter da sploh ne gre več v Podmežakli pričakovati zgodbe o profesionalnem moštvu, je hokejske zanesenjake ob Savinji presenetila. »Prav šokiran sem bil zjutraj, ko sem prebral vaš tekst in se nato s soigralci pogovarjal o zares žalostni jeseniški zgodbi,« nam je dejal Jure Sotlar, Ljubljančan, ki je nekoč nosil tudi rdeč dres z železarjem na prsih, zdaj pa je udarni adut celjskega moštva. To je prvič po dobrih dveh desetletjih zasedlo 3. mesto v državi, vzpon kluba je pohvalil tudi Christian Feichtinger, dolgoletni direktor najvišjega hokejskega tekmovanja v regiji ICEHL, nekdanje EBEL: »Celje je podobne velikosti kot Beljak. Slišim, da je okolje gospodarsko močno, lahko bi imeli tu novo lepo zgodbo. Jesenice? Zelo mi je žal odločitve kluba, ki je za nas v Avstriji poseben, saj so bile Jesenice sploh prve iz tujine v naši ligi. Toda na Jesenicah morajo sami rešiti težave. V AHL imamo zdaj 16 klubov, moramo spoštovati roke prijav in red v tekmovanju.«