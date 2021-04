Carlsena bo izzval Nepomnjašči

ČRNI NA POTEZI

Aleksejenko – Ding Liren, Jekaterinburg 2021. Kako je črni izkoristil številne vezave in nevaren položaj belega kralja?

REŠITEV: 1…Txb4! 2.Dxb4 Dxd3 3.Sf3 Df1+ 4.Sg1 Ld4! z neubranljivim jemanjem na f2, ki črnemu zagotavlja zmago.

V igri dva milijona dolarjev

Tridesetletni Rusbo konec letošnjega leta v Dubaju v dvoboju štirinajstih partij izzval aktualnega svetovnega prvakain na ta način poskušal priti na šahovski Olimp. Na kandidatskem turnirju v Jekaterinburgu je namreč uspešno zadržal minimalno prednost pred zasledovalci in do dosežka kariere prišel že krog pred koncem.Prikazal je najbolj prodorno igro med vsemi udeleženci, saj je v štirinajstih partijah edini dosegel pet zmag, hkrati pa tudi zelo pragmatičen pristop, ki je nujno potreben za skok na sam vrh v tako izenačeni konkurenci. Ob prekinitvi zaradi pandemije, ki je trajala dobro leto dni, je bil v vodstvu skupaj s Francozom, k nadaljevanju pa je pristopil previdno in je potrpežljivo čakal na svoje priložnosti. Po remijih z glavnimi konkurenti je do celih točk prišel proti zadnjeuvrščenima na lestvici,inMedtem so njegovi zasledovalci postopoma izgubljali stik z njim in možnosti, da pridejo na sam vrh. Američan, Carlsenov zadnji izzivalec v dvoboju leta 2018 in igralec z najvišjim ratingom na turnirju, je odpadel v dvanajstem krogu, potem ko je z belimi figurami doživel poraz proti. Nepomnjaščijev poraz proti najboljšemu kitajskemu igralcuv zadnjem krogu tako s tekmovalnega stališča ni bil več relevanten.Nepomnjašči je zmago na kandidatskem turnirju označil za enega največjih mejnikov v svoji karieri in morda celo v življenju nasploh. Kakovostni preskok in uspehe zadnjega obdobja pripisuje predvsem resnejšemu pristopu k treningu, ki se ga je lotil pred nekaj leti. Njegov talent nikdar ni bil pod vprašanjem, a šah kar nekaj časa ni bil edina stvar na njegovem seznamu prioritet. Skoraj profesionalno se je namreč ukvarjal tudi z igranjem računalniške igre Dota.Je eden redkih igralcev iz svetovnega vrha, ki se v standardnih partijah proti Carlsenu ponaša s pozitivnim rezultatom (4 zmage in 1 poraz ob šestih remijih). Večino teh zmag je sicer dosegel še v mladinskih konkurencah, ko je bil praviloma uspešnejši od aktualnega svetovnega prvaka. Oba sta namreč rojena leta 1990 in ob medsebojnem prijateljstvu ju druži tudi veliko rivalstvo. Slednje bo novembra in decembra letos doseglo povsem novo raven, ko bo v igri 2 milijona dolarjev vreden nagradni sklad in seveda naslov najboljšega igralca na svetu.