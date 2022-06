Carlsen dvignil obilo prahu

Čez en teden bo v Madridu slovesno odprtje kandidatskega turnirja osmerice, letošnjega najpomembnejšega tekmovanja v sklopu ciklusa za svetovno prvenstvo pod okriljem Svetovne šahovske zveze (FIDE). Zmagovalec po 14 krogih, v katerih se bo osem igralcev po dvakrat pomerilo med seboj, si bo priboril pravico do dvoboja s svetovnim prvakom Magnusom Carlsenom. Ker je norveški šampion že večkrat izjavil, da naslova v trenutnem formatu ne namerava več braniti, se lahko zgodi, da bomo med nastopajočimi v Madridu že lahko videli tudi njegovega naslednika.

Diagram (8. 6.) FOTO: Šzs

S tem je Carlsen dvignil ogromno prahu. Očitki letijo nanj zaradi pogojevanja udeležbe v dvoboju z določenimi tekmeci in zato odlašanje z dokončno odločitvijo do razpleta kandidatskega turnirja. Po drugi strani obstaja bojazen, da bi takšna poteza razvrednotila institucijo svetovnega prvaka, saj je jasno, da Carlsen v vrhu trenutno (še) nima para. Eden od njegovih pomislekov je, da bi v dvoboju kljub zmagi pridobil zelo malo (razen denarnih ugodnosti), medtem ko bi z morebitnim porazom izgubil veliko.

Kitajec Liren prvi nosilec

Na tem turnirju običajno šteje le prvo mesto, ki prinaša dvoboj za lovoriko, glede na omenjeno pa tokrat morda ne bo tako. Če bi se Carlsen zares odločil predati krono brez boja, bi o njegovem nasledniku odločal dvoboj med prvo- in drugouvrščenim iz Madrida. Med osmerico bo pet igralcev iz prve deseterice svetovne lestvice, prvi nosilec pa je Kitajec Ding Liren, drugi na lestvici in edini, ki se ob Carlsenu tačas ponaša z ratingom prek 2800 točk. Ob njem na stavnicah najvišje kotira Američan Fabiano Caruana, predvsem zato, ker je na tem turnirju že zmagal, in sicer leta 2018, ko je nato dvoboj za naslov prvaka proti Carlsenu izgubil šele po podaljšani igri.

Beli na potezi Ding Liren – J. Van Foreest, Internet 2022. Belega čakajo materialne izgube, če se ne bo odzval dovolj hitro in odločno. Kako lahko to stori? REŠITEV: 1.Se5! z neubranljivim matom po 1…Lxc5 2.Sexf7+ Lxf7 3.Sxf7# ali 1…Tf8 2.Sexf7+ Lxf7 3.Sxf7+ Txf7 4.Tc8+ Tf8 5.Txf8#

Kandidatski turnir je že dobil tudi Carlsenov zadnji izzivalec, Rus Jan Nepomnjači. Izkušnje bodo zelo verjetno igrale precejšnjo vlogo, teh pa primanjkuje vzpenjajočemu se mlademu zvezdniku Alirezu Firouzji, ki ima priložnost postati najmlajši svetovni prvak v zgodovini šaha. Med drugimi udeleženci sta dva že nastopila na tem turnirju, gre za izkušena Tejmurja Radžabova iz Azerbajdžana in drugega Američana Hikaruja Nakamuro. Novinca na tekmovanju pa sta še Madžar Richard Rapport in Poljak Jan-Krzysztof Duda. Slednjim ne pripisujejo veliko možnosti za zmago, a je jasno, da bodo trd oreh za vsakogar in da na tako izenačenem turnirju nihče ne bo imel lahkega dela. Upravičeno pričakujemo eno največjih letošnjih poslastic v šahu.