Brez vpliva težko premikaš gore

V minulih mesecih je Žiga Jelar veliko pozornosti posvetil preizkušanju skakalnih smuči. Potem ko se je nemško podjetje Fluege.de, s katerim je sodeloval več sezon, znašlo v stečaju, si je moral namreč 27-letni Besničan poiskati novega opremljevalca. Po temeljitem razmisleku se je član kranjskega Triglava odločil za Van Deer-Red Bull Sports.

Kaj vam je rojilo po glavi, ko ste izvedeli, da podjetje Fluege.de ne bo več izdelovalo smuči?

»Zagotovo ni bilo stresno le za nas skakalce, temveč tudi za druge proizvajalce, saj je s Fluegejevim stečajem nanje padlo dodatno breme. Ker vemo, da so ostali le še trije izdelovalci, Slatnar, Fischer in Augment, je bilo precej negotovosti. Ker je do umika nemškega podjetja prišlo tako rekoč čez noč, ni bilo dovolj zalog smuči, da bi jih lahko začel preizkušati. A s tem se nisem želel obremenjevati. Če na nekaj nimaš vpliva, je težko premikati gore.«

Najprej ste skakali in tekmovali s Slatnarjevimi smučmi.

»Peter Slatnar mi je priskočil na pomoč in mi dal dva para. A skoki so šport občutkov. Ko so mi teden pred državnim prvenstvom v Kranju poslali prve testne smuči iz Van Deera, sem se na njih takoj počutil bolje. Normalno je, da v danem trenutku vzameš najboljši material. Po štirih dnevih preizkušanja in razmišljanja sem se odločil za Van Deer, s katerim začenjam novo zgodbo. To bo po eni strani zame še posebej velik izziv, kajti prepričan sem, da Avstrijci že zaradi tega, ker sta zraven Red Bull in Marcel Hirscher, delajo s polno paro. Sprejeli so me zelo toplo. Pierre Heinrich (nordijski direktor tekmovalne ekipe Van Deer-Red Bull Sports – op. p.), mi je dal vedeti, da si želi imeti v ekipi tudi takšnega skakalca, kot sem jaz. Z menoj še posebej veliko računa na večjih napravah, želi si, da bi skupaj razvili dobre smuči za letenje.«

Kakšni so vaši načrti prvih tekem za svetovni pokal v Lillehammerju (od 22. do 24. t. m.)?

»Osredotočen sem predvsem na to, da se čim bolje prilagodim novim smučem. Všeč mi je, da se pri Van Deeru hitro odzivajo in da obstaja tudi z njihove strani zanimanje. Običajno se proizvajalci v prvi vrsti posvečajo svojim najboljšim tekmovalcem iz prejšnje sezone, a sam pri Van Deeru nisem dobil tega občutka, da bi favorizirali Andreasa Wellingerja.«

Kako ste sicer prišli v stik z avstrijskim proizvajalcem smuči?

»Ker sem vedel, kaj se bo zgodilo, sem šel že junija sam počasi v akcijo. Na instagramu sem pisal Wellingerju, ki mi je priskrbel kontakt od šefa. Nato sem jim poslal elektronsko sporočilo, že iz njihovega odgovora pa je bilo razvidno, da bi radi sodelovali z menoj. Četudi sem prve smuči od njih dobil šele sredi septembra, se je splačalo čakati. V zraku sem začel spet dobivati želene občutke, tako da znova uživam. Zaradi tega je lažje hoditi na treninge in tekme. Ko se mučiš, je veliko težje.«

Sta z Wellingerjem že izmenjala mnenje o smučeh?

»Za to prave priložnosti še ni bilo. Me je pa Andreas, ko sem bil v kvalifikacijah Hinzenbacha osmi, potrepljal po rami, mi pomežiknil in se nasmehnil, rekoč: 'Van Deer.' Tako se malo pošalimo med seboj. Hvaležen sem mu, ker mi je pomagal, čeprav sem njegov tekmec.«

Kako napreduje vaša glasbena kariera?

»Ker je bilo poletje zelo pestro, nisem imel veliko časa za ustvarjanje. Napisanih imam več pesmi, nisem jih pa še utegnil posneti.«