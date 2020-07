Brez gledalcev žalostno, a bolje to kot nič

SAMEC BLAž Ljubljana, 15.marca 2018, novinar Niko Mihelič. [avtor:Samec Blaž] FOTO: Blaz Samec Samec Blaž

Kot se spodobi za kraljico motošporta, je formula 1 zaorala ledino in kot prvi globalni šport restartala sezono, ki jo je še pred VN Avstralije prekinila pandemija koronavirusa. Dirka na avstrijskem Štajerskem je minila brez gledalcev, a ponudila obilo razburljivosti in zmago. Sogovornike v naši anketi so prevevali mešani občutki.»Da so v formuli kot prvi izpeljali dirko, ni nenavadno, saj vemo, kakšni so komercialni interesi, je pa zame grozno, kako se to gredo. Kot romantik dirke vidim predvsem kot družaben dogodek, zato sem imel precej klavrn občutek. A moram priznati, da je bila dirka še kar zanimiva. Bojim pa se, da je premoč Mercedesa prevelika in da bosta o naslovu odločala le dva voznika. Morda je to priložnost za Bottasa, če bo ostal osredotočen, saj sevse preveč ukvarja z drugimi stvarmi in bi se mu to lahko maščevalo. To je bila dirka duhov, razglasitev zmagovalcev tragikomična. Morda bi bilo bolje poslušatiin preprosto reči, da letošnjo sezono prečrtamo.«»Mislim, da virus nima možnosti proti hitrosti, hrupu, oblekam, maskam in vsemu drugemu. Kar zadeva dirko, bila je zanimiva predvsem, ker so s petimi sekundami kaznovali Hamiltona, kar se je meni zdelo krivično, saj jeprehiteval na zavoju, kjer to skoraj ni bilo izvedljivo. A o tem pač odločajo pristojni. Zanimivo bo videti, ali bo Bottas lahko obdržal ta pristop, da bo najhitrejši v soboto in da na dirki ne bo naredil niti ene napake. Ali so tribune polne ali niso, je meni povsem nepomembno, pa tudi dirkačem, ki jih zanima le, kaj vidijo v vzvratnem ogledalu in tistih nekaj metrov pred seboj ter kar slišijo iz boksov.«»Uvodna dirka je bila zelo zanimiva, zmaga Bottasa pa ni bila presenetljiva. Finec je podobno hiter kot Hamilton, o tem, kdo dirko konča kot prvi, odločajo malenkosti. Kar zadeva boj za naslov svetovnega prvaka, verjamem, da lahko kdo od tekmecev ustavi Hamiltona na poti do nove lovorike. Ker meni srce bije za Ferrari, upam, da bodo rdeči nadomestili zaostanek in bodo bolj konkurenčni. Bo pa letošnja sezona posebna; da gledalci ne morejo v živo spremljati dirk, se mi zdi katastrofa. Formula 1 je namreč vrh avtomobilističnega razvoja.«»Težko pričakovana prva dirka formule 1 v letošnji sezoni je bila vsekakor vredna čakanja. Videli smo zanimivo predstavo in kaotičen konec, saj je v cilj prispelo le 11 dirkalnikov. To je zagotovo tudi posledica novih tehničnih pravil. Hamilton je po mojem mnenju vsekakor prvi favorit tudi v tej sezoni.«»Vesel sem bil za zmagovalca Bottasa in drugouvrščenega, ki sem ga videl na letošnjem reliju Monte Carlo, na katerega sem se odpravil ob 10-letnici svojega prvega nastopa. Charles je deloval zelo preprost in simpatičen, name je naredil res dober vtis. Hamiltonu se v Spielbergu ni izšlo po željah, je pa Mercedes pokazal, da je zelo močan. Upam, da ni premočan.«»Dirka je bila ena najzanimivejših v zadnjih letih. Bilo je veliko prehitevanja in odstopov, kar trikrat je na stezo pripeljal varnostni avtomobil. Presenetil me je Leclerc, ki je – glede na to, kakšen dirkalnik je Ferrari pripeljal v Spielberg – vozil zelo dobro. Enako velja za, ki je zadnji krog odpeljal vrhunsko in si tik pred zdajci zagotovil tretje mesto pred Hamiltonom. Škoda mi je Albona, njegov trk z Lewisom, že drugi na zadnjih treh dirkah, pa težko komentiram, ker je bilo v tistem zavoju res malo prostora. Kot Ferrarijev navijač upam, da se bodo rdeči pobrali.«