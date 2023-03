Bravo v bitki za obstanek in obstoj

Bravo in Tabor sta v 1. SNL napredovala v sezoni 2019/20. Prvi kot prvak, drugi kot senzacionalni zmagovalec dodatnih kvalifikacij proti Gorici. V četrti sezoni med najboljšimi je na vidiku tudi skupno slovo dvojca, ki je v drugi del sezone šel z veliko točkovno razliko. Pred tekmami 28. kroga imajo Šiškarji le še štiri točke več od Kraševcev, vmes je še Gorica. Pod taktirko prvovrstnega eksperta za preživetvene bitke Edoarda Reje je rezultatsko prerojena in taktično preoblikovana v težko osvojljivo utrdbo.

Prva liga Telemach Olimpija 27 20 3 4 49:26 63 Maribor 27 14 5 8 56:32 47 Celje 27 12 8 7 37:31 44 Domžale 27 11 9 7 41:32 42 Koper 27 11 7 9 36:26 40 Mura 27 9 11 7 38:33 38 Radomlje 27 5 10 12 23:47 25 Bravo 27 6 6 15 25:31 24 Gorica 27 4 10 13 23:40 22 Tabor 27 3 11 13 24:53 20

Naslov državnega prvaka je praktično že oddan, Olimpija tekmuje za svoje rekorde. Bitka za druge evropske vozovnice nakazuje srhljivko, podobno tudi za obstanek, a z manj vpletenimi klubi. Izhodišče pred spomladanskim nadaljevanjem sezone tekmecev z dna lestvice je bilo naslednje: Bravo 22, Radomlje in Gorica po 13, Tabor 12. Po sedmih tekmah so v tej bitki najuspešnejši Radomljani z ducatom osvojenih točk, najslabši pa Šiškarji z le dvema. A z eno, ki bi lahko bila na koncu odločilna za pobeg neposrednemu izpadu – v Sežani je Aleš Arnol, novinec na trenerskem stolčku po odhodu Dejana Grabića v Mursko Soboto, osvojil točko. Brez te bi bili Šiškarji z eno nogo že glavni kandidati za slovo.

Skrb zagotoviti plače

Kako, kdo in zakaj, na te neznanke bo v veliki meri dal odgovor ta konec tedna, v katerem v nedeljo Bravo gosti Gorico, Tabor pa Koper. Po tankem ledu hodijo prav Šiškarji, ki jim po letih evolucije jemlje sapo in imajo v primerjavi z Dušanom Kosićem (Tabor), Oliverjem Bogatinovim (Radomlje) in Rejo najmanj praktično usposobljenega ter izkušenega trenerja.

Mariborčani že danes Pari 28. kroga, danes: Kalcer Radomlje – Maribor (15), Celje – Domžale (17.30); nedelja: Bravo – Gorica (13), CB24 Tabor – Koper (15), Mura – Olimpija (17.30).

Grabićev odhod in še prej zimsko kadrovanje sta le še bolj razkrila razvojni zastoj in vrnitev v začetno obdobje, ko so bili v ospredju otroci. Z iskrenimi besedami ga je nakazal tudi oče šišenskega nogometnega projekta Darko Klarič. »Ambicije so nekoliko zastale, ker bomo zaradi celovite obnove športnega parka v precej neugodnem položaju. Tudi razmere niso najboljše, največja skrb je, da zagotovimo plače,« je povedal častni predsednik.