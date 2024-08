Bravo tris spreminja v poker kandidatov za prvaka

Nogometaši Brava so v 5. krogu 1. SNL na najboljši možni način razblinili neznanke o tem, ali so prvi favoriti za četrto mesto. Ali še več, nemara za četrtega kandidata v bitki za prvaka. Po zmagi v Fazaneriji so bliže šampionski bitki. Trio kandidatov za prvaka (Olimpija, Celje, Maribor) je postal četverec in z resno grožnjo, da bi jeseni, kot je že v navadi, prešel v peterček: štrene pri vrhu bi utegnil pošteno premešati še Koper. Tudi na dnu lestvice je vse bolj jasno, kdo bo trpel. Najslabše kaže Domžalčanom, ki so še brez zmage in le vprašanje kroga je, koliko časa bodo še vztrajali s trenerskim debitantom Erikom Merdanovićem.

Bravo je slovensko najbolj obarvano moštvo v ligi in z večinskim slovenskim vlagateljskim kapitalom. Toda tudi moštvo, ki je ob Olimpiji poleti doživelo najmanj igralskih posegov v jedru moštva, zaradi česar je trener Aleš Arnol lahko razširil igralni repertoar homogenega in v preteklosti pretežno obrambnega Brava.

Djurgarden in Pjunik izgubila V nizu bitk na dveh frontah so tudi četrtkovi evropski tekmeci v zadnjem kvalifikacijskem situ za konferenčno ligo. Švedski Djurgarden, ki bo v četrtek gostil Maribor, je doma izgubil mestni derbi z AIK z 0:2. Celje bo gostovalo pri Pjuniku, ki je gostil Alaškert in prav tako izgubil z 0:2. Olimpijin tekmec Rijeka pa je v derbiju »alla Učka« zvečer gostila puljsko Istro.

Preobrazbo in dodano vrednost so Šiškarji učinkovito predstavili v dobesedno vroči Fazaneriji. Po hitrem zaostanku so izpeljali bliskovit zasuk. Do 26. minute sta Jakoslav Stanković, dvakrat, in Matic Ivanšek zabila gole za 3:1.

»Izziv je bil težak, razmere so bile nemogoče. Radi igramo bolj neposredno, a tokrat smo bili odlični v izvedbi drugačnega igralnega načrta, ker je bilo treba varčevati z močjo. Želel smo zadržati žogo, večkrat obrniti smer igre in v nasprotnikovi postavitvi iskati medprostor za nasprotni napad z viškom igralcev. Vesel sem zrelosti nogometašev, ki so se znali prilagoditi načinu igre in so vztrajali pri njem. In tudi v drugem polčasu. Težke in psihološke prednosti s 3:1 nismo vajeni. Po uvodnih 15 minutah drugega polčasa, ko smo bili preveč pasivni, se je videlo, kako pomembno je bilo, da smo bili znova dejavni v igri z žogo in z nadzorom njene posesti,« je trener Brava Arnol strokovno pojasnil pot do tretje zaporedne zmage. Škofjeločan je imel v someščanu Stankoviću tudi razpoloženega igralca.

Mark Gulič je iz enajstmetrovke zabil gol za drugo ligaško zmago ajdovskega Primorja. FOTO: facebook

Vijolični le do točke Izidi 5. kroga: Kalcer Radomlje – Maribor 1:1 (700; Matej Malenšek 61.; Arnel Jakupović 29.), Mura – Bravo Kostel 2:3 (2000; Amadej Maroša 12., 11-m, Srđan Spiridonović 94.; Jakoslav Stanković 13., 26., Matic Ivanšek 22.), Koper – Nafta 3:0 (500; Veljko Mijailović 51., Petar Petriško 55., Nik Omladič 77.), Primorje eMundia – Domžale 2:1 (300; Semir Smajlagić 45., Mark Gulič 63., 11-m; Danijel Šturm 8.), Olimpija – Celje večerna tekma; vrstni red strelcev: 5 – Arnel Jakupović (Maribor), 2 – Mark Gulič (Primorje), Martin Pečar, Matic Ivanšek, Jakoslav Stanković (vsi Bravo), Ivan Durdov (Olimpija), Petar Petriško, Felipe Curcio (oba Koper), Armandas Kučys (Celje), Milan Klausz (Nafta); pari 6. kroga: Mura – Radomlje (17.30), Domžale – Koper (20.15, oba 24. t. m.), Maribor – Olimpija (17.30), Celje – Primorje (20.15, oba 25. t. m.), Bravo – Nafta (17. 30, 26. t. m.).

Skurili moči v prvih 45 minutah

»Bravo je razvojni klub. Jakoslav lahko potrdi, da smo z njim v zadnjih 14 dnevih opravili veliko treningov in pri izboljšavi strelov. Zato sem še bolj vesel,« je razkril prvi mož šišenskega moštva, ki je v mesecu dni igralo devet tekem s 13, 14 igralci, izgubilo pa le tri, na evropski fronti dve in v uvodni prvenstveni tekmi v gosteh pri Celjanih

»Po golu smo imeli črno luknjo. Hitrejši gol v drugem polčasu bi lahko obrnil smer tekme. Poskušali smo z bolj napadalno postavitvijo, a smo videli, da imamo težave. Izgubljali smo dvoboje. Vsako tekmo se nekaj naučimo,« je bil realen domači trener Tonči Žlogar, ki se zaveda številčne omejenosti svojega moštva.

»Zasluge gredo vratarju Metodu Jurharju. Držal nas je v igri,« je koprski trener Oliver Bogatinov izpostavil vlogo vratarja za na koncu visoko in prepričljivo zmago Koprčanov proti Lendavčanom. »V drugem polčasu smo z nekaj spremembami znotraj igre in ne z menjavami igralcev prišli do zmage. Do katere smo prišli tudi zaradi res vidnega padca moči tekmecev. Pokurili so preveč moči v prvem polčasu, za katerega si zaslužijo čestitke. Bili so odlični,« je ocenil Bogatinov, ki je imel srečno roko pri menjavah. Prva dva gola sta dosegla rezervista.