Bodoči bogataši padli v Tolminu

Ljubitelji košarke že nestrpno čakajo na 3. junij in na stožiško premiero filma 2017 o zmagoslavju slovenske reprezentance na evropskem prvenstvu. Starejši pa se spomnijo, da je naredila prve samostojne korake pred natanko 30 leti. Na jutrišnji dan leta 1992 se je zbrala prva skupina kandidatov in se pomerila s slovitimi tekmeci iz ZDA, 12 dni pozneje pa je napočil trenutek za prvo meddržavno tekmo v popolni zasedbi.

Slovenska izbrana vrsta je dobila uradne temelje 26. januarja 1992 na slovesnosti na gradu Bogenšperk, nato pa je šlo iz dneva v dan bolj zares. Mednarodna zveza Fiba je namreč odprla vrata novoustanovljenim reprezentancam, ki so nastale po razpadu Jugoslavije in Sovjetske zveze, ter jih vključila v kvalifikacije za olimpijske igre 1992 v Barceloni.

In ob prvih samostojnih korakih sveži nacionalni naboj Slovencem ni dopustil, da bi iskali izgovore za odsotnost, ki so se razpasli v naslednjih letih. Prvi selektor Zmago Sagadin je zaman pričakoval le Matjaža Tovornika, vsi drugi asi so komaj čakali na uvodne nastope. Tudi Jure Zdovc, ki je leto dni prej zapustil jugoslovansko reprezentanco sredi EP zaradi agresije na Slovenijo.

Ob začetnem koraku je po dogovoru vendarle nastopila kombinirana zasedba brez vrste asov, a z izkušenimi Žarkom Đurišićem, Bojanom Brodnikom, Primožem Bačarjem in Zoranom Golcem ter zastopniki novega rodu, Romanom Horvatom, Jako Daneuom in drugimi.

Po Michiganu Petrović, Kukoč in Rađa

Osmega maja 1992 je bila njihova tekmica ugledna univerza Michigan, ki se je mesec dni prej uvrstila v veliki finale prvenstva NCAA in v njem izgubila z Dukom pred 50.000 gledalci. Američani so zato ob prihodu v Slovenijo debelo gledali, saj so jih odpeljali v Tolmin in jim zagotovili, da bo tamkajšnja dvorana nabito polna. In res je bila – zbralo se je 1500 obiskovalcev.

Še bolj presenečeni so bili, ko so izgubili s 100:106. Pri gostiteljih je Primorec Bačar dosegel 26 točk, 22 Đurišić, ki je imel za seboj študij na univerzi Wichita State, 18 Brodnik in 14 Golc. Košarkarji Michigana pa so prišli na svoj račun naslednje leto, ko so se še enkrat uvrstili v finale NCAA (a vnovič izgubili), njihovi trije aduti Chris Webber, Jalen Rose in Juwan Howard pa tudi med profesionalnimi karierami.

V seštevku so odigrali 51 sezon v ligi NBA in zaslužili 404 milijone dolarjev v obdobju, ko so bile plače precej nižje kot danes. Webber je blestel predvsem v dresu Sacramenta, po 15 sezonah med elito se je poslovil s povprečjem 20,7 točke, a v spominu mu je bržkone ostalo tudi gostovanje v Tolminu.

Dvanajst dni pozneje je tudi slovenska reprezentanca naletela na (prvi) pretrd oreh. Sagadin je ob prvem meddržavnem nastopu v Slovenskih Konjicah uvrstil v moštvo še Zdovca, prvega kapetana Petra Vilfana, Dušana Hauptmana, Teomana Alibegovića, Slavka Kotnika, Borisa Gorenca in Darka Mirta, toda Dražen Petrović, Toni Kukoč in Dino Rađa so bili še precej boljši in prinesli Hrvaški zmago s 93:74.