Bo Ana ob olimpijski bron? Ameriška telovadka se še bori

Ameriška telovadka Jordan Chiles gre v boj za bronasto olimpijsko kolajno iz Pariza še na švicarsko zvezno sodišče. Sprva je 23-letnica olimpijski nastop na parterju končala na petem mestu, nato so jo premaknili na tretje, po odločitvi Mednarodnega športnega razsodišča (Cas) pa je ostala brez odličja . Zdaj upa na drugačen razplet.

Vodstvo ameriške olimpijske reprezentance je že v Parizu napovedalo pritožbo na odločitev Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok), ki je po napotku mednarodne arbitraže (Cas) telovadki Chiles odvzel bronasto kolajno na parterju. To je podelil Romunki Ani Barbosu.

Cas je namreč razveljavil pritožbo na oceno telovadke Chiles na parterju, ki jo je po njenem nastopu vložila trenerka moštva ZDA Cecile Landi, saj so jo Američani vložili nekaj sekund prepozno. Po tej pritožbi so sodniki gimnastičnega turnirja Chilesovi zvišali oceno in nova ocena jo je popeljala na stopničke.

Vendar so v romunskem taboru nato na ad hoc senat Casa, ki deluje v času olimpijskih iger, vložili pritožbo, da so bili Američani prepozni s svojimi pripombami na oceno, saj je po pravilih Mednarodne gimnastične zveze (Fig) za pritožbo na prejeto oceno na voljo le 60 sekund po nastopu športnika.

Ad hoc senat Casa se je strinjal z argumentacijo romunske gimnastične zveze in odločil, da je treba prvotno oceno 13,666 točke za Chilesovo ponovno ovrednotiti. S to odločitvijo se je na tretje mesto povzpela Romunka Barbosu s 13,700 točke.

Je bila vloga za naknadno spremembo ocene Chilesove oddana pravočasno?

Ameriška gimnastična zveza pa je prepričana, da obstaja videogradivo, ki dokazuje, da je bila vloga za naknadno spremembo ocene Chilesove oddana pravočasno, in ne pet sekund prepozno. Po podatkih ameriške gimnastične zveze se je prvi protest zgodil po 47 sekundah, drugi pa po 55 sekundah.

Cas je na poziv reprezentance ZDA sporočil, da njegova pravila ne dovoljujejo ponovne preučitve arbitražne razsodbe, tudi če so bili predloženi prepričljivi novi dokazi. Chilesova pa meni, da je imela pravico biti zaslišana in predložiti lastne dokaze.

Ker Cas teh dokazov ni smel več upoštevati, Chilesova zdaj zadevo predaja zveznemu sodišču v Švici. Postopek lahko traja mesece ali celo leta.

Prijateljico zvezdnice Simone Biles v boju za olimpijski bron podpirata tako ameriška gimnastična zveza kot nacionalni olimpijski komite ZDA, saj so v ZDA prepričani, da je bila telovadka oškodovana.