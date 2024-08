Ana po pritožbi dobila bronasto kolajano, Američani je nočejo vrniti

Po koncu olimpijskih iger v Parizu so ameriške olimpijske oblasti napovedale, da se bodo pritožile na odločitev Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok), ki je po napotku mednarodne arbitraže (Cas) telovadki Jordan Chiles odvzel bronasto kolajno na parterju. To je podelil Romunki Ani Barbosu.

Nacionalni olimpijski in paraolimpijski komite ZDA je napovedal pritožbo na odločitev Casa, ki je Američanki Chiles odvzelo bronasto medaljo v parterju.

Odločitev o novi pritožbi je prišla 24 ur po tem, ko je Cas razveljavilo pritožbo na oceno telovadke Chiles na parterju, ki jo je vložila trenerka moštva ZDA Cecile Landi. Po tej pritožbi so sodniki gimnastičnega turnirja Chilesovi zvišali oceno in nova ocena jo je popeljala na stopničke.

»Trdno smo prepričani, da je Jordan upravičeno osvojila bronasto medaljo in da je prišlo do kritičnih napak tako v prvem ocenjevanju Mednarodne gimnastične zveze (Fig) kot kasnejšem pritožbenem postopku Casa, ki jih je treba popraviti,« je izjavo ameriškega tabora povzela tiskovna agencija AP.

Obstaja videogradivo, ki vse dokazuje?

Ameriška gimnastična zveza je pozneje sporočila, da je Casu poslala dodatne dokaze. V skladu s tem obstaja videogradivo, ki dokazuje, da je bila vloga za naknadno spremembo ocene Chilesove oddana pravočasno in ne pet sekund prepozno, kot je sprva odločil Cas po pritožbi romunske gimnastične zveze. Po podatkih ameriške gimnastične zveze se je prvi protest zgodil po 47 sekundah, drugi pa po 55 sekundah. Po pravilih Figa je za pritožbo na prejeto oceno na voljo 60 sekund po nastopu športnika.

Ad hoc senat Casa, ki deluje v času olimpijskih iger, se je strinjal z argumentacijo Romunije in odločil, da je treba prvotno oceno 13,666 točke za Chilesovo ponovno ovrednotiti. S to odločitvijo se je na tretje mesto povzpela Romunka Ana Barbosu s 13,700 točke.

Pri Moku pa so medtem za nemško agencijo dpa potrdili, da so stopili v stik z ameriškim komitejem glede vračila medalje in z nacionalnim olimpijskim komitejem Romunije glede predaje žlahtne kovine Barbosujevi.

Medtem pa je Chilesova v soboto z napovedjo namignila, da se bo za nekaj časa umaknila iz družbenih medijev, da bi 'poskrbela za svoje duševno zdravje'.