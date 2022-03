Barça ima novega čarodeja

Zadnji igralec, ki je pred prihodom Pedrija v Kataloniji tako vznemirjal privržence nogometa, je bil neponovljivi Andres Iniesta. Lionel Messi je v svoji ligi, a tudi njegove bravure so nastajale šele na čvrstih temeljih, ki sta jih za njim gradila tako Iniesta kot trenutni trener članskega moštva Barcelone Xavi Hernandez. S takšnim Pedrijem, kot ga je bilo moč spremljati minuli konec tedna, se zdi vse mogoče. Njegovo preigravanje ob robu igrišča, ko je obrnjen s hrbtom poslal tekmecu žogo med nogama, pa je bilo deležno največjih ovacij.

»Bal sem se, da bi izgubil žogo. Ne morem verjeti, kaj mi je uspelo,« je dejal po tekmi. »Xavi nam tako na igrišču kot ob njem daje veliko nasvetov, predvsem nam mladim. Mirnejši smo na žogi in iščemo prave podaje,« je napredek v primerjavi z začetkom sezone, ko je ekipo vodil še Ronald Koeman, opazil Pedri. Ni dvoma, da je njegova odsotnost močno pripomogla k hitrejšemu koncu Nizozemčeve vladavine.

Pedri je namreč pričakovano pregorel, saj je po tem, ko so ga izbrali za najboljšega mladega nogometaša evropskega prvenstva, na vsak način želel nastopiti tudi na olimpijskih igrah v Tokiu, kjer je s Španci ostal vse do konca, ko so v velikem finalu izgubili z Brazilijo. Koemanu je bil do konca oktobra, ko je izgubil službo, na voljo le štirikrat, zato pa lahko v njegovih mojstrovinah toliko bolj uživa Xavi, ki z njim v ekipi v prvenstvu še ni izgubil.

»Ne želim ga niti zasipati s pohvalami, saj gre za zelo skromnega fanta, a nisem še videl takšnega talenta,« je bil brez dlake na jeziku Xavi. »So igralci z drugačnimi značilnostmi, denimo (Kevin) De Bruyne, (Luka) Modrić in takšni, a če govorimo zgolj o čistem talentu, gre za najboljšega nogometaša na svetu. Močno me spominja na Andresa Iniesto.«

Izgubil le dve žogi

Španski mediji so kar tekmovali v pisanju hvalnic. »To je poezija. Fantič lebdi po igrišču, 93-krat je bil pri žogi in izgubil le dve. Kjer se ne vidi nič, Pedri Potter poskrbi, da se prižge luč. Naj ga le ne zaslepi slava,« so zapisali pri časniku As o lanskem dobitniku prestižne nagrade Golden Boy za najboljšega mladega nogometaša na svetu, ki so jo pred njim nazadnje prejeli Kylian Mbappe, João Felix in Erling Haaland, nekoč seveda tudi Messi.

»Še veliko bom moral delati, da bom postal nekdo v svetu nogometa, saj je talentov res veliko,« ostaja na trdnih tleh Pedri. Njegova edina napaka je za zdaj dejstvo, da ga je v klub pripeljalo prejšnje vodstvo z osramočenim predsednikom Josepom Mario Bartomeuom na čelu. Za mnoge najslabši predsednik Barçe vseh časov, ki je klub zapustil na robu bankrota, bo ostal v zgodovini zapisan tudi kot predsednik, ki je Barçi dal Pedrija.