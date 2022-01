Bankrotirani ovni nabrusili rogove

Če bi se tekmovanje v angleški 2. ligi začelo sredi decembra, bi bili na vrhu Blackburn, Middlesbrough Andraža Šporarja in Derby County, s katerim kot trener navdušuje angleška nogometna ikona Wayne Rooney. Uspeh Derbyja, pri katerem je Rooney sklenil športno pot in ga kot trener (nekaj časa je opravljal celo obe funkciji hkrati) uradno prevzel pred skoraj natančno enim letom, je toliko večji, ker so ovni kazensko ostali brez 21 točk zaradi finančnih malverzacij zdaj že nekdanjega lastnika Mela Morrisa.

A črno-beli so se z blokiranimi računi in prestopnim embargom senzacionalno dvignili z dna lestvice, ta čas so na 23. mestu, nadomestiti pa morajo še osem točk zaostanka za 21. Readingom, da bi ob koncu sezone proslavili nepričakovan obstanek v drugoligaški konkurenci. Njihov točkovni izkupiček bi sicer moral zadostovati za visoko 11. mesto, izgubili so celo manj tekem od Middlesbrougha, ki se s slovenskim reprezentantom Andražem Šporarjem bori za vstop v premier league. »Zbrali smo nekaj neverjetnih zmag, se dvignili z dna lestvice, a potrebujemo pomoč. Kdor koli že mora čim prej rešiti zadevo,« zadnje zmage nad Sheffield Unitedom (2:0) ni preveč proslavljal 36-letni Rooney, ki bo februarja preizkusil tudi pripravljenost Šporarja in soigralcev v Middlesbroughu, potem ko jim je na začetku sezone že odščipnil dve točki z neodločenim izidom brez golov. A morda takrat že ne bo več sedel na klopi dvakratnih državnih prvakov, saj so ga skupaj z nekdanjim trenerjem Derbyja in dolgoletnim reprezentančnim kolegom Frankom Lampardom začeli povezovati s klopjo liverpoolskega prvoligaša Evertona, pri katerem je Rooney začel kariero.

Legendo gledajo kot v transu

Po slovesu Rafaela Beniteza, ki je na Goodison Parku zdržal vsega pol leta, je ekipa vnovič v rokah dežurnega gasilca Duncana Fergusona. Kakor koli se že bo odločil Rooney, ki je igralsko pot sklenil kot najboljši strelec angleške reprezentance in Manchester Uniteda, je v svoji prvi trenerski službi že zaprl usta številnim, ki so ga tudi v času igralske kariere podcenjevali. »Ponudil je prvo priložnost hudičevo veliko mladim. Gledajo ga kot v transu,« je o svoji izkušnji na treningu Derbyja, ki si ga je ogledal z roba igrišča, povedal legendarni branilec ManUniteda Rio Ferdinand.

»Govoril je tako avtoritativno in mirno, vsaka beseda je bila na mestu. Mislil sem si, da bom velikokrat slišal 'eeem' – z vsem spoštovanjem, saj vidimo, kako je med intervjuji –, a bil je preprosto miren. To ni bil Wayne Rooney, s katerim sem odraščal.« Wayne Rooney pa bojevito pravi: »Do februarja bomo vedeli, ali imamo možnost za obstanek. Fantom lahko uspe morda celo največji podvig v klubski zgodovini. To je moja prva trenerska služba in ne bi bilo videti dobro, če bi odkorakal že ob prvem znaku težav.«