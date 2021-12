Azzurri in Gruzinec vse pospravili v žep

V koronskem letu 2021 se je marsikdo ok(o)ronal, bili so tudi takšni, ki so ga pok(o)ronali. Na športnih igriščih namreč ni manjkalo zmagovalnega veselja, ekstaze ter besa in solz poražencev. Nič čudnega, v Tokiu so le izvedli za leto dni preložene poletne olimpijske igre, tekmovalno se je iskrilo v nogometu, tenisu, formuli 1 ...

Osebnosti, ki so športno zaznamovale iztekajoče se koledarsko obdobje, je razumljivo veliko, vsaj na severni zemeljski polobli pa so uvodni meseci vsakega leta v znamenju zime. V Evropi so bila, tudi na Pokljuki in Rogli, velika globalna tekmovanja belih športnikov, če pa se kdo na snegu in pri nizkih temperaturah počuti kot doma, so to Norvežani. Na biatlonskem svetovnem prvenstvu v Sloveniji sta bila najbolj žlahtna posameznica in posameznik Tiril Eckhoff, osvojila je štiri zlate ter po eno srebrno in bronasto odličje, in Sturla Holm Lægreid, ki je v žep spravil štiri kovine zlatega leska.

Na nordijskem SP v Oberstdorfu je smučarski tekač Johannes Høsflot Klæbo s tremi zlatimi kolajnami izenačil lastni dosežek s prejšnjega mundiala v Seefeldu, legendarna in zaradi dopinga kontroverzna Therese Johaug si je v Nemčiji pritekla štiri zmage za zlatosijočo kolajno. Če Norvežani športno pobesnijo, ko si nadenejo smuči na nogi, kaj šele reči za Pobesnelega Maxa, namreč Verstappna. Njegov dvoboj za naslov svetovnega prvaka v formuli 1 je bil res besen do zadnjega kroga, sedemkratni svetovni šampion Lewis Hamilton je moral hočeš nočeš z grenkobo podpisati končno vdajo. Seveda je tudi Novak Đoković zaznamoval leto 2021. Srbski teniški as je zmagal na OP Avstralije, na Roland-Garrosu, v Wimbledonu, Rus Danil Medvedjev pa mu je v finalu OP ZDA preprečil, da bi postal šele tretji igralec v zgodovini, ki je v koledarskem letu dobil vse štiri turnirje za veliki slam. Za povrh mu je Alexander Zverev na OI v Tokiu v polfinalu preprečil pohod na zlato kolajno, ta Đokoviću še manjka v njegovi zakladnici. Odprto prvenstvo v New Yorku bo ostalo v spominu, da ga je v ženski konkurenci senzacionalno osvojila britanska najstnica Emma Raducanu.

Šok v Tokiu

Tokijska olimpijada je razumljivo v različnih športnih panogah dala svoje žlahtne junake. Atletika je kraljica športov, v deželi vzhajajočega sonca so s kolajnami v šprintih vzšli Jamajčanka Elaine Thompson-Herah (tri zlate na 100, 200 in v štafeti 4 x 100 m, na prejšnjih igrah v Riu je bila dvakrat posamično zlata) in italijansko odkritje in naslednik Usaina Bolta, namreč Marcell Jacobs, prvi na 100 m in v štafeti. Šokiral je tudi norveški zvezdnik na 400 m ovire Karsten Warholm, v finalu je skozi cilj pritekel, tudi zaradi revolucionarnih tekaških čevljev, v času neverjetnega svetovnega rekorda 45,94. Nizozemka etiopskega rodu Sifan Hassan si je pritekla zlato na 5 in 10 km, veliki trojček z razdaljo 1500 m ji ni uspel, a bron je le žlahtna kovina. Za eno največjih prijetnih presenečenj v vsem športnem letu 2021 pa lahko štejemo zlato kolajno v tokijskem metu kopja za Indijca Neeraja Chopro. V plavalnih bojih na OI lahko posebej omenimo Američana Caeleba Dressla (s štafetama je skupno osvojil pet zlatih kolajn), najmočnejši mož v Tokiu pa je bil, in tudi na splošno je na svetu, gruzinski dvigalec uteži Laša Talahadze. Zanj so uteži mačji kašelj. V supertežki kategoriji nad 109 kg je seveda dvignil zlato, tako v potegu (223 kg) kot sunku (265) je postavil nova svetovna rekorda, tudi skupna teža 488 kg je bila za 177 kg težkega in 197 cm visokega Talahadzeja seveda rekordna. Drugouvrščenega Alija Davudija iz Irana je ugnal za kar 47 kg! So pa japonske OI ostale tudi v spominu po psihološki drami ameriške telovadke Simone Biles.

Messi le do lovorike

Že lepo, da posamezniki kraljujejo s svojimi osebnimi dosežki in pobirajo nagrade, toda v slogi je moč. Namreč v ekipnih športih se pokaže, kako se lahko s skupno povezanostjo in teženjem za istimi cilji prebrodi tudi čeri, ki jih posameznik ne bi zmogel prepluti. Italija je tako letos osvojila evropsko nogometno prvenstvo, Anglija je na svojem Wembleyju morala prepustiti krono azzurrom na euru po streljanju enajstmetrovk. Ker pa so ključne strele iz najstrožjih kazni zgrešili le temnopolti igralci treh levov, jih je primitivni del otoške javnosti po tekmi na družabnih omrežjih zasul z goro žaljivk. Angleži so pisali zgodbo tudi v ligi prvakov, Chelsea je v finalu v Portu z 1:0 ugnala Manchester City, londonski upokojenci so si priigrali svojo drugo krono v najelitnejšem klubskem tekmovanju stare celine. V finalu evropske lige v Gdansku je Villarreal po strelih z bele točke šokiral favorizirani Manchester United. Ligo narodov, to je bila njena druga izvedba s strani evropske zveze Uefe, je osvojila Francija po zmagi v sklepni tekmi v Milanu nad Španijo. Pa da ne bomo po evropsko kolonizatorski, igrali so tudi nogometno prvenstvo Južne Amerike. Dobila ga je Argentina, v zaključnem dejanju je ugnala gostiteljico Brazilijo, Lionel Messi je tako prišel do svoje prve velike reprezentančne lovorike.