Aronjanova pika na i

BELI NA POTEZI

Aronjan – Artemijev, Goldmoney Asian Rapid (internet) 2021. Lahko beli vzame črno trdnjavo na a8?

REŠITEV: 1.Dxa8! Lb7 2.Dxa7 Dc6 3.f3 Ta8 – videti je, kot da beli izgubi damo, toda po 4.d7! Dxd7 5.Dxb6 mu jo je na eleganten način uspelo rešiti. Pri tem je ostal z odločilno materialno prednostjo, ki jo je v nadaljevanju brez težav realiziral za potrditev finalne zmage.

Silna nihanja

ni podpisa

Sedmi turnir druge sezone elitne spletne serije je postregel z novim imenom na seznamu zmagovalcev.je izvrstne igre iz predtekmovanja, ki ga je prepričljivo končal na prvem mestu, prenesel tudi v izločilne boje in tako prišel do svojega prvega spletnega zmagoslavja. V finalu je bil prepričljivo boljši od ruskega specialista za hitre oblike šaha, ki ga je v dveh mini dvobojih odpravil z 2,5:1,5 in 2:0. Rus je tokrat debitiral v letošnji sezoni spletne serije in je vse do finalnega obračuna navduševal s svojimi predstavami.Predtekmovanje je končal na drugem mestu, v četrtfinalu je nato s presenetljivo lahkoto razbil, v polfinalu pa mu je po začetnem zaostanku uspel zasuk, s katerim je v podaljških premagal še najboljšega kitajskega igralca. Njegova pravljica pa se je nato končala v finalu, kjer ni bil kos razpoloženemu Aronjanu. Za slednjega je prav finalni obračun potekal najbolj gladko, saj si je tako v četrtfinalu proti 17-letnemu Indijcukot tudi v polfinalu proti svetovnemu prvakunapredovanje zagotovil šele po podaljških.S slednjim se je po porazu v mini dvoboju prvega dne znašel v zaostanku, a je nato povsem prevladoval drugi dan, ko je na mini dvoboju in nato hitropoteznem podaljšku zmagal s skupnim rezultatom 5 proti 1. Zelo neobičajen spodrsljaj svetovnega prvaka, ki tudi ob slabši formi praktično nikoli ne doživlja tako prepričljivih porazov.Carlsenu je po polfinalnem porazu s poznejšim zmagovalcem sicer uspelo priti do končnega tretjega mesta, a so ga tokrat zares močno pestila velika nihanja v igri. V vseh treh obračunih drugega dela tekmovanja je namreč zapravil začetno vodstvo in tekmecem dovolil, da so prišli do podaljškov. Američanga je v četrtfinalu za izenačenje premagal celo s črnimi figurami, medtem ko je v dvoboju za tretje mesto proti Dingu ob vodstvu drugi mini dvoboj izgubil kar z rezultatom 3 proti 0.Omenjena dvoboja mu je nato v podaljških sicer uspelo obrniti sebi v prid, v polfinalu z Aronjanom pa ga je slabše nadaljevanje drago stalo. Serija se s predzadnjim turnirjem nadaljuje konec julija oziroma v začetku avgusta, poleg obračunov za najvišja mesta pa bo zelo aktualen tudi boj za točke skupnega seštevka. Deseterica najboljših se bo namreč uvrstila na finalni turnir serije z nagradnim skladom 300 tisoč dolarjev, ki bo potekal v San Franciscu od 25. septembra do 4. oktobra.