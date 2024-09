Zvezdniška poroka leta: pri Avsenikih so tekle solze (Suzy)

Tako je, ko se omoži Avsenikova 'ta mlada'. Pri slavni rodbini so priredili nepozabno soboto, ki se je zavlekla v nedeljsko jutro. Vse se je začelo na Brezjah, v baziliki Marije Pomagaj, kjer so se od ganjenosti solzile oči.

Pred oltarjem je čakal vidno vznemirjeni in odlično razpoloženi Anže, basist, znan pod umetniškim imenom Dagi. Pogled se mu je razsvetlil, ko je v cerkev vstopila Monika. V beli razkošni obleki s tančico je spominjala na princesko iz pravljice in ganjena ter raznežena je korakala v spremstvu očeta Gregorja in nežni melodiji čelista Bernarda Brizanija.

Gašper Konec je zaigral na orgle.

V svetem hramu sta si izmenjala prstane, nato so samo njima na čast z balkona in ob zvoku mogočnih orgel zadoneli ubrani glasovi. Najprej je s skladbo Hallelujah kožo naježil Gregor Ravnikar, za konec so s Happy Day vzdušje razvedrili še Perpetuum Jazzile.

Čelist Bernardo Brizani je očaral s klasiko.

Mladoporočenca sta komaj lovila sapo in se skozi špalir svatov sprehodila na svež zrak. Tam ju je že pričakala narodnozabavna glasba Mladih korenjakov, ki so skrbeli za plesne ritme.

Virtuoz je izkoristil priložnost za spominsko fotografiranje s slovenskimi glasbenimi, kulinaričnimi in športnimi zvezdami.

Pred odhodom na civilni obred sta se ženin in nevesta zavrtela, potem so se odpravili proti Šobcu. Lično urejena restavracija je bila namenjena uradnemu podpisu zakonskega stanu in naslednjemu čustvenemu vrhuncu. Zapel je njun dobri prijatelj Jan Plestenjak, ob nežni melodiji sta objeta zaplesala in znova so tekle solze ganjenosti.

Jan Plestenjak je zapel, Anže in Monika sta plesala.

Zaobljubljena pred bogom in ljudstvom sta se s povabljenci prepustila zabavi. Gostili so jo na Avsenikovi domačiji, kjer se je jedlo, pilo, pelo in rajalo, dokler se niso oglasili prvi petelini. Za svečani poročni ples sta imela posebno spremljavo. Na kontrabas je namreč zaigral Anžetov oče, romantični valček je zapel še en prijatelj med glasbeniki, Žan Serčič.

monika avsenik in anze langus petrovic dagi

Polna najlepših občutkov sta razrezala torto, s katero so se posladkali tudi zvezdniški gosti. Med njimi poleg omenjenih še Sašo Avsenik, kitarist Tadej Košir, Luka Jezeršek, Peter in Mina Prevc ter številni drugi. Novopečena mož in žena sta še več dni po poroki zbirala vtise in presrečna ugotavljala, koliko iskrene ljubezni ju obkroža.

Razrez torte ni minil brez razprave, kdo bo imel roko na vrhu.

Monika je blestela v poročni opravi.

Najbolj čustven trenutek je bil rezerviran za uradni poročni ples, ko je zaigral ženinov oče in zapel njegov prijatelj Žan Serčič.

Ponosna mladoporočenca sta pokazala zlati rinki.

