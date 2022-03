Žlahtna letvica izziv za Tino Šutej

Vreme za atletiko še ni pravšnje, da bi poletno oblečena zakoračila na tekmovališča. Zunaj so sicer metalci, a to so postavni in vzdržni fantje, njim s Kristjanom Čehom na čelu nič ne more priti do živega. Torej, treba se je greti v dvorani, kraljico športov pa konec tedna čaka svetovno prvenstvo v Beogradu. Seveda pod streho. Tudi pri skokih s palico je potrebno toplo ozračje, ena od sedmerice slovenskih atletov in atletinj, ki bodo v srbski prestolnici kraljici namenili poklon, med njimi žal ne bo poškodovanega Luke Janežiča, pa je tudi Tina Šutej.

Ta bo tudi ena od glavnih favoritinj za (zlato) odličje, namreč Rusinje so zaradi znanih vzrokov postavljene na hladno. »Šutejeva je v zadnjih letih pokazala, da se lahko osredotoči na velike tekme in ima tudi pravo mero samozavesti. Vrhunsko je pripravljena, tako telesno kot tehnično je bila že v preteklosti, ko še ni uresničila vseh zmožnosti. Svetovno prvenstvo je težka tekma, tam bodo odločali tudi živci in verjamem, da jih bo Tina imela,« meni predsednik strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije Albert Šoba.

Prelomna Poljska

Tako pravi stroka, Šutejeva pa je veliko povedala že lani, bila je namreč srebrna na dvoranskem evropskem prvenstvu v poljskem Torunu. V letošnji sezoni, brez Rusinj, deli najboljši izid sezone med prijavljenimi skakalkami za Beograd.

»Sem med favoritinjami za kolajno in s takšnim ciljem tudi grem na svetovno prvenstvo. Sem pripravljena, vsi treningi so bili opravljeni po načrtu, nisem imela nobenih težav, niti zdravstvenih. Sezona je bila doslej izvrstna, vem, kaj moram postoriti, da dobro skočim za pravi izid,« je omenila skakalka, ki je 5. marca v francoskem Rouenu izboljšala državni rekord, ta je zdaj na višini 480 cm. V Srbiji ne bo letos po izidih vodilnih Rusinj Anželike Sidorove (487) in Poline Knoroz (481), 4,80 m kot Slovenka imajo še Belorusinja Irina Žuk, tudi nje ne bo na SP, ter Američanki Katie Nageotte, olimpijska zmagovalka iz Tokia, in Sandi Morris, branilka naslova.

»Nageottova in Morrisova sta izkušeni, z velikih tekmovanj imata že veliko medalj. A tudi sama ne bežim od tega, da sem med tistimi, ki lahko sežejo v sam vrh. Lansko odličje v Torunu je bilo zame prelomno. Za menoj so številni dobri nastopi na velikih tekmovanjih in z veseljem se odpravljam v Beograd,« je Tina Šutej mirna in nabrušena. Družbo na beograjskem SP ji bodo iz slovenske atletske reprezentance delali še ​Filip Jakob Demšar na 60 m ovire, Neja Filipič v troskoku in ženska štafeta 4 x 400 metrov v postavi Anita Horvat, Agata Zupin, Jerneja Smonkar, Veronika Sadek ter kot rezerva Maja Pogorevc.