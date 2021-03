Zdravstvene delavce, ki se nočejo cepiti, bi kaznovali

V Italiji načrtujejo uvedbo predpisa, ki bi prisilil zdravstvene delavce, da se cepijo proti covidu-19. S tem želi vlada ukrepati proti pojavu nasprotnikov cepljenja v zdravstvu, je danes napovedal premier Mario Draghi. Po njegovem ni dobro, da so necepljeni zdravstveni delavci v stiku z bolniki.



»Vlada namerava posredovati. V Italiji sicer cepljenje ni obvezno, ampak ni mogoče, da necepljeno osebje v zdravstvu prihaja v stik z bolnimi,« je povedal Draghi. Ob tem je napovedal, da bo pravosodna ministrica Marta Cartabia pripravila ustrezen predpis, poročajo tuje tiskovne agencije.



Po oceni ministra za zdravje Roberta Speranze ni veliko zaposlenih v zdravstvu, ki nasprotujejo cepljenju, bodo pa preverili točno število.



Pritiski na vlado glede predpisa so se povečali, ko je k ukrepanju med drugim pozval predsednik dežele Ligurija Giovanni Toti, potem ko so potrdili novi koronavirus pri 12 osebah, ki so se okužile v dveh bolnišnicah zaradi necepljenih zaposlenih.



Dodatno je za razpravo poskrbela odločitev sodnice v mestu Belluno, ki je zavrnila pritožbo več zaposlenih doma za starejše, kjer so jih suspendirali z delovnega mesta zaradi zavračanja cepljenja. Odločitev je utemeljila s tem, da je zdravje stanovalcev pomembnejše od svobode pri odločanju o cepljenju.

