Kdaj bo zajec prestopil starostno mejo, ko bo postal senior, je odvisno od njegove življenjske dobe. A tudi, če ne znate oceniti, koliko je star oziroma nimate tega podatka, boste znake opazili na živali. Znaka, da je zajec vstopil v sivodlako kategorijo, sta izguba mišic ali sprememba teže. Začel se je starati, če je opazno manj aktiven kot prej, če več spi in ima redkejše, včasih siveče dlake.

Starejši potrebuje drugačno kletko. FOTOGRAFIJE: Getty Images

Ko zajec postane star, je čas, da nekoliko spremenite nego in način ravnanja z njim. Večje spremembe v prehrani niso potrebne. Enako kot mlajši zajci bodo tudi starejši ostajali zdravi ob obrokih, ki vsebujejo veliko sena in malo peletov ter svežo hrano. Hrano in vodo mu ponudite tako, da bo lahko dostopna. Če imajo mlajši zajci radi vodo v pitnikih, ki zahtevajo, da se ob pitju dvignejo na zadnje tačke, za starejše to ne drži. Vodo naj imajo na tleh, kjer bodo do nje lahko dostopali. Enako velja za hrano.

Preureditev kletke

Če ste v preteklosti v skrbi za razgibavanje ljubljenčka kletko opremili z več nivoji, da je zajec lahko plezal, takšna ureditev zdaj ni več primerna. Poskrbite za okolje, v katerem se mu ne bo treba pogosto vzpenjati. Raje mu izdelajte širšo ogrado, po kateri se bo lahko premikal vodoravno. Uporabljate zajčje stranišče? Preverite, ali vaš ljubljenček še vedno zmore prestopiti rob, da bi skočil vanj. Če ne, poiščite stranišče z nizkim robom ali brez njega.

4 leta je za nekatere pasme že starost.

Starejše živali lahko mučijo različne bolezni, povezane s staranjem. Zajec, ki postane počasen, morda trpi za artritisom. To pomeni, da ima vnete sklepe, zaradi česar mu gibanje povzroča bolečino. Artritisa sicer ni mogoče pozdraviti, veterinar pa vam lahko predpiše protibolečinske tablete, ki bodo ljubljenčku olajšale vsakdanje življenje. zaradi manj aktivnosti lahko pride do vnetja tačk. Če ga ne zdravite, lahko povzroči razjede ali okužbe. Če opazite kakršne koli znake, da zajca bolijo tačke, ga čim prej peljite k veterinarju. Stanje pomagajo preprečiti mehke obloge v kletki ali debele plasti slame, sena ali žagovine. Veliko zajcev ima vse življenje težave z zobmi, a s staranjem lahko njihovi zobje postanejo večji problem. Pomembno je tudi, da živali redno strižete kremplje.