Za Pogačarja in Rogliča start, kot ga še ni bilo

Pred današnjim prvim italijanskim startom Toura se močno trese kolesarska gora. V zraku je nešteto vprašanj, ki potrebujejo odgovore. Vsa bomo bržkone dobili šele 21. julija na sklepni vožnji na čas v Nici, a veliko bi morala razkriti že uvodna etapa od Firenc do Riminija. Tako zahtevnega prvega dne na dirki po Franciji še ni bilo. Tadej Pogačar (UAE) in Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe) bosta bržkone na klancih, na katerih je nekoč treniral Marco Pantani, že pokazala, kaj zmoreta.

Vsaka dirka je nova situacija, čar športa je, da moraš vedno znova dokazovati, da si najboljši.

Je Pogačar pripravljen še bolje, kot je bil na Giru, na katerem je tekmece odpihnil z desetminutno prednostjo? Je covid-19, ki ga je prebolel pred desetimi dnevi in o katerem je javnost obvestil šele na novinarski konferenci pred startom Toura, pustil posledice na njegovi pripravljenosti? Je Roglič po lanski odsotnosti z dirke po Franciji, ki jo je nazadnje končal leta 2020, s svojo novo ekipo še dovolj močan, da se poda v boj za rumeno majico? Je ta tretjič zapored dosegljiva za Jonasa Vingegaarda, ki se je po manj kot treh mesecih čudežno vrnil po poškodbah, ki bi lahko ogrozile njegovo kariero? Ali Remco Evenepoel sploh sodi v veliko četverico favoritov za zmago ali so v resnici le trije?

Cycling - Tour de France - Teams Presentation - Florence, Italy - June 27, 2024 Red Bull - Bora - Hansgrohe's Primoz Roglic during the teams presentation REUTERS/Stephane Mahe

V objektivu

Vse to in še več buri kolesarsko domišljijo pred »grand departom« v Firencah. Svetovna kolesarska smetana bo morala prvi dan na 206 km dolgi poti do Riminija premagati sedem kategoriziranih klancev, zadnji štirje, ki si sledijo drug za drugim, bodo morda priložnost že za udarno akcijo. Morda je še boljša priložnost za favorite jutrišnja 2. etapa, ki bo v zaključku dvakrat karavano peljala čez vzpon na San Luco (1,9 km, 10,6 km) nad Bologno, na katerem je Roglič dobil tri dirke po Emiliji in uvodno etapo Gira 2019, dobro pa ga pozna tudi Pogačar.

»Zadnje čase na Touru pripravljajo težje uvodne etape, nekoč so bile ravninske, vetrovne, to so bile bitke za kolesarske orjake. Bilo je bolj stresno, ker so bile hitrosti zelo visoke. Zdaj je več klancev, na katerih vsaj zame ni toliko stresa,« se Pogačar tako kot domala vsi hribolazci v karavani veseli razgibanega začetka dirke.

Ob tem 25-letnik s Klanca pri Komendi ne želi razkriti, ali bo napadel. »Morda pa sta prvi etapi bolj primerni za Wouta van Aerta in Mathieuja van der Poela,« je o možnosti drugačnega razpleta povedal Pogačar.

Kaj pa Roglič? »Moraš biti zraven, ni velike filozofije. Vsaka dirka je nova situacija, čar športa je, da moraš vedno znova dokazovati, da si najboljši. Glede na to, kakšno sezono je imel doslej Tadej, upam, da me bodo objektivi ujeli ob njem, ko bo čas za akcijo. To bi bilo gotovo dobro znamenje,« je povedal 34-letni Kisovčan. Miha Hočevar