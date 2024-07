V zakonu skupaj, glasbeno malce po svoje

Eva in Matic Lorbek, vodja znanega narodnozabavnega ansambla Zadetek, sta konec lanskega leta stopila v zakon. Zasebno, bi lahko rekli, še vedno uživata nekakšne podaljšane medene tedne, a kljub temu imata polne roke dela. Kako tudi ne, saj zapolnjenega urnika nimajo le Matic in Zadetki, ampak tudi Eva. Pravkar je namreč izdala prvi album. Izdaja albuma, čeprav se za to odloča vse manj glasbenikov, sicer ni nekaj neobičajnega, morda pa bo Eva presenetila s stilskim pridihom. Mnogi sicer mislijo, da je le del skupine Cantare, a ni tako.

Prvenec je namreč njen in Matičev izdelek, pa njena osebna izkaznica, s katero bi rada poslušalcem pokazala, kdo je in kaj zna. »Album Ostani je zbirka devetih pesmi, ki združujejo jazz, bossa novo, pop in druge zvrsti z besedili, ki raziskujejo teme ljubezni, izgube in osebne rasti. Vsaka skladba je skrbno izdelana in odseva mojo edinstveno glasbeno vizijo. Ta album je zame zelo poseben, saj je moj prvi in prikazuje glasbeno potovanje, ki sem ga prehodila v zadnjem letu. Še posebno mi je pri srcu pesem Ostani, za katero sem posnela tudi zelo lep videospot, ki ga bom konec julija predstavila javnosti. Upam, da bodo poslušalci v teh pesmih našli kaj zase in da jih bodo navdihnile tako, kot so mene med samim ustvarjanjem,« opiše album, na katerem sta tudi že prej izdana singla Deževen dan in S teboj.

Sodelujeta tudi poklicno.

Naslovna pesem Ostani je bila rezervna skladba na letošnjem MMS.

Nastajajo spoti za posamezne skladbe.

Eva in Matic sta se poročila konec lanskega leta.

Od petega leta

Nastajajo tudi spoti za posamezne skladbe, štirje so že posneti. Snemali so na različnih koncih sveta in seveda tudi v Sloveniji. »Dva sta že izdana. Eden od teh je bil posnet na Islandiji, eden v Sloveniji. Eden čaka na objavo, v montaži pa je še spot, posnet v prestolnici zabave, Los Angelesu,« še pove.

In kdo je Eva, ki je pravzaprav svež obraz na slovenski glasbeni sceni? Prepeva že od petega leta, resno pevsko pot pa je začela na izboru Carmina Slovenica. Gostovali so v nekaterih evropskih državah, nekaj po svetu, nazadnje so bili v Južni Afriki. Pevsko znanje je izpopolnjevala na konservatoriju za glasbo in balet v Mariboru, se kasneje odpravila na študij glasbe v Graz, kjer se je počasi preusmerila iz klasike v druge glasbene vode. Začela se je tudi poklicno ukvarjati z glasbo in vse več sodelovati z vokalno skupino Cantare, nato pa je postala redna članica skupine.

Na glasbeni poti ji pomaga tudi mož Matic, ki se sicer udejstvuje predvsem pri Zadetkih, Cantareju in še marsikje.