V Parizu bo tekmoval odbojkar, obsojen posilstva 12-letnice

Med športniki, ki se bodo borili za olimpijske medalje, je tudi v Veliki Britaniji obsojeni posiljevalec mladoletnice, so pred uradnim začetkom olimpijskih iger v Parizu opozorili angleški mediji, med njimi tabloid Daily Mail. Gre za člana nizozemske ekipe, katerega ime je še vedno v britanskem registru storilcev spolnih prestopkov.

Daily Mail izpostavlja, da je bil 29-letni nizozemski igralec odbojke na mivki Steven van de Velde leta 2016 obsojen na štiriletno zaporno kazen zaradi posilstva 12-letne Britanke. Dogodek se je zgodil leta 2014, ko je bil van de Velde star 19 let.

Priznal je, da je leta 2014 vzel poceni let iz Amsterdama na majhno letališče severno od Londona in imel spolne odnose z 12-letno deklico, potem ko se je pred tem z njo več mesecev redno pogovarjal prek spleta.

Njuna komunikacija se je začela, ko mu je poslala prošnjo za prijateljstvo. Sprva je mislil, da je stara 16 let, a tudi ko mu je povedala svojo pravo starost, stikov ni prekinil, pa so zapisali na spletni strani The Athletic.

Ujeli so ga, ko je svoji žrtvi svetoval, naj vzame jutranjo tabletko. Zaradi njene starosti je osebje na kliniki za načrtovanje družine opozorilo dekličino družino in policijo.

V zaporu preživel 13 mesecev, od tega 12 mesecev v Veliki Britaniji

Van de Velde je v zaporu preživel 13 mesecev, od tega 12 mesecev v Veliki Britaniji, preden so ga v skladu s pogodbo med državama premestili na Nizozemsko. V skladu z nizozemsko zakonodajo je bil obsojen na krajšo zaporno kazen in v začetku leta 2017 je bil izpuščen.

Po prihodu iz zapora je dal intervju za nizozemski časopis Algemeen Dagblad, v katerem je dejal: "Označili so me kot spolno pošast, kot pedofila. Ampak jaz to nisem, res ne."

Van de Velde od leta 2017 znova tekmuje v odbojki na mivki, nato pa je bil letos imenovan v nizozemsko olimpijsko ekipo.

Mednarodni olimpijski komite (Mok) se zdaj sooča s pozivi k preiskavi, kako so obsojenemu van de Veldeju dovolili tekmovati na letošnjih olimpijskih igrah v Parizu.

Iz Moka so sicer v začetku julija sporočili, da je imenovanje posameznih članov ekip v izključni pristojnosti nacionalnih olimpijskih komitejev.

Mok pa zavrnil udeležbo na olimpijskih igrah nekaterim ruskim in beloruskim športnikom

Pri ESPN ob tem opozarjajo, da je Mok zavrnil udeležbo na olimpijskih igrah nekaterim ruskim in beloruskim športnikom, ki so izpolnili kvalifikacijska merila, a niso bili primerni zaradi aktivne podpore vojni v Ukrajini ali zaradi pogodbenih povezav z rusko vojsko.

"Van de Veldejeva navzočnost v nizozemski olimpijski reprezentanci ne spoštuje žrtve in zmanjšuje njegov zločin. Njegovo sodelovanje na olimpijskih igrah pošilja sporočilo vsem, da športna moč prevlada nad kriminalom," je dejala Kate Seary, soustanoviteljica in direktorica Kyniska Advocacy, ki si prizadeva za zaščito in spoštovanje žensk v športu.

Van de Veldeja v celoti podpirata nizozemska odbojkarska zveza (Nevobo) in tamkajšnja nacionalna športna zveza.

"Preden je izrazil željo, da bi se vrnil k odbojki na mivki, smo obširno govorili z njim, pa tudi z nizozemskim olimpijskim komitejem. V celoti ga podpiramo ter podpiramo njegovo udeležbo v Parizu," je dejal Michel Everaert, generalni sekretar nizozemske odbojkarske zveze, še navaja ESPN.

Da bi mu dovolili zastopati Nizozemsko na igrah v Parizu, se je nizozemski olimpijski komite strinjal, da ostane zunaj olimpijske vasi in ne govori z mediji, so opozorili pri New York Times.