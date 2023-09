Silovito trčili v drevo, dve osebi sta bili ukleščeni v vozilu

Po poročanju Gasilske enote Ribnica se je včeraj nekaj pred 20. uro v bližini Velikih Lašč zgodila huda prometna nesreča. Osebno vozilo je zapeljalo s ceste in trčilo v drevo, pri čemer so se poškodovale štiri osebe. Dve se iz vozila nista mogli rešiti sami, tako da ju je bilo treba rešiti s tehničnim posegom.

Kot so zapisali v Gasilski enoti Ribnica, so gasilci nudili prvo pomoč vsem poškodovanim, reševalci pa so vse poškodovane odpeljali v ljubljanski UKC.