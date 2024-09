Televizijski blišč (Suzy)

Največ nagrad sta letos odnesli nadaljevanki Shōgun (od 25 nominacij je zmagala kar osemnajtkrat!) in The Bear (od 23 nominacij je pobrala enajst nagrad), zmagovalna je bila tudi Netflixova Baby Reindeer. Na rdeči preprogi se je trlo takšnih in drugačnih zvezd. Prav vse so se kar najbolj potrudile, da bi bile nepozabne.

Oskarjevka Brie Larson je prišla v Chanelovi obleki, ki je spominjala na petdeseta in šestdeseta leta.

Med najbolj drznimi moškimi je bil nedvomno dvojni zmagovalec Alan Cummings, ki je za ta večer izbral opravo, s katero je slavil svoje škotske korenine, in priponko, s katero je pozdravljal transspolnost.

Seksi Gillian Anderson, ki je nedavno izdala novo knjigo Want, zbirko spolnih fantazij žensk z vsega sveta, se je odločila za obleko Emilie Wickstead v kovinski barvi.

Sophia Vergara ostaja zvesta slogu, ki poudari njene čare, tokrat s podpisom Dolce & Gabbana.

V čast svoji prvi nominaciji za glavno igralko se je Selena Gomez oblekla v kreacijo hiše Ralph Lauren.

Eiza Gonzalez je bila dobre volje v obleki Tamare Ralph.

Nežna Dakota Fanning v obleki Armani Privé je kot deklica z biseri.

Večna kraljica Jennifer Aniston stavi na klasiko in tudi tokrat ni razočarala v obleki Oscarja de la Rente.

Tudi Reese Witherspoon lahko zaupamo, da bo elegantna – tokrat v Diorjevi obleki.

Nova zvezda Ayo Edebiri vedno izbere obleke, ki razdvajajo modne strokovnjake, a tokrat je zadela z obleko podjetja Bottega Veneta.