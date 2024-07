Slovenka z nenavadno nosečnostjo: Zase sem se začela bati, ko je telo začelo odpovedovati

Po hudih bolečinah, izgubljanju zavesti in kasneje sistemskemu odpovedovanju organov je bilo njeno zdravstveno stanje neznanka tudi za strokovnjake.

Ena od možnih diagnoz je postala molarna nosečnost, ki so jo ovrgli šele po porodu. Kljub slabim napovedim in negotovosti je njeno telo zdržalo do 34. tedna nosečnosti, ko je na svet prišla Ava, živahna deklica z močno voljo. Sara je po porodu padla v adrenalno krizo, še danes pa ima težave s pomanjkanjem kortizola, kar nadomešča z zdravili.

Diplomirana fizioterapevtka svojo zgodbo pod imenom @candycanesara deli tudi s skupnostjo na Instagramu, za katero pravi, da ji je v najhujših trenutkih pomagala ohranjati optimizem in priti tako daleč.

Danes govoriva o vaši drugi nosečnosti, ki je bila polna negotovosti, slabih napovedi in težkih odločitev. Kako bi opisali svoje občutke, ko ste izvedeli, da z vami in plodom nekaj ni v redu?

Moja druga nosečnost je bila razen hudih slabosti uvodoma dokaj običajna. Otrok se je lepo razvijal, pregled nuhalne svetline je bil odličen, zaradi nizkih tveganj se nisva odločila za dodatna predrojstvena testiranja. V 15. tednu pa se je moje telo začelo obnašati še bolj nenavadno.

Dobila sem hude bolečine v predelu trebuha, imela sem še hujše slabosti, a ne takšnih, ki so v nosečnosti precej pogoste. Bile so tako hude, da sem izgubljala zavest. Nisem mogla v službo ali voziti avta, ker me je kar zmanjkalo. Na urgenci niso odkrili nobenih posebnosti, moje stanje pa je bilo vedno hujše. Na neki točki se mi je zdelo, da sem že malo nora in si vse skupaj domišljam ...