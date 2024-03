S psom varno v hribe

Če ste že dlje lastnik psa, verjetno že dobro poznate njegove sposobnosti. Pomembno je, da mu ne vsiljujete več ali hitrejšega gibanja, kot ga zmore. Zelo mladi in stari hišni ljubljenčki niso primerna družba za zahtevnejše pohode! Dovolj je, da se z njimi povzpnete na bližnji grič. Živo srebro na barometrih se sicer še ni povzpelo v poletne višine, kljub temu pa bodite pozorni na vremensko napoved. V prevročem vremenu se pohodu v hribe s kosmatincem raje izognite. Na splošno velja, da je najvišja varna temperatura za sprehajanje psov 19 stopinj Celzija.

Voda je nujna

Obvezna oprema za pohod s psom je dovolj vode, saj morate poskrbeti, da ne bo trpel žeje. Ker se ne potijo skozi kožo kot ljudje, so bolj nagnjeni k pregrevanju. Če boste imeli s seboj dovolj vode zanj, boste poleg tega preprečili, da bi jo pil iz drugih virov, ki so lahko okuženi s patogeni. Potrebovali boste še ovratnico in vrvico, vrečke za iztrebke, hrano in/ali poslastice ter sredstvo za zaščito pred insekti. S seboj vzemite prvo pomoč za hišne ljubljenčke, po potrebi pa še t. i. pasje čevlje za hojo po težavnem terenu.

Ne pozabite na vodo in hrano.

Za pohod v hribe so primerni psi, ki so socializirani, saj je sicer lahko pot nevarna tako za psa kot tudi za vas. Poskrbite, da bo obvladal ukaze za ustavljanje in vrnitev k nogi pa tudi hojo na povodcu. Če tega ne zna oziroma ni poslušen, ga raje ne vodite v hribe. Tudi ukaz, naj pusti pri miru grižljaj, ki ga je našel na tleh, je dobro, da obvlada, saj se sicer lahko zastrupi s strupeno rastlino, kot je bršljan, ali odvrženo hrano, ki bi mu lahko škodila.

V naravi na pse prežijo klopi, zato ga po izletu preglejte.

Ko se vrnete domov, ga ne pozabite pregledati za klope: če ga najdete, ga takoj odstranite, saj zgodnje odstranjevanje zmanjšuje možnost, da bi kosmatinec zbolel za katero od bolezni, ki jih prenašajo.

19 stopinj Celzija je za

psa še varna temperatura za hribe.

In kam se odpraviti z vašim najboljšim štirinožnim prijateljem? Na spletni strani potepanjaspsom.si priporočajo Donačko goro (884 m), Črni vrh na Pohorju (1543 m), Viševnik z Rudnega polja (2050 m), Ratitovec (1667 m), Mali Golak z gozdne ceste pri Predmeji (1495 m), Triglavska jezera s planine Blato (1993 m), Krnsko jezero (1391 m) in Storžič (2132 m).