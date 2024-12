Če boste tiramisu pripravili tako, boste vse navdušili (VIDEO)

Z vsakim požirkom okusimo arome te klasične in zelo priljubljene italijanske sladice – tiramisuja, v kateri se prepletajo kava, kakav in vanilja, vendar tokrat v tekoči oziroma »pitni« obliki. Vsekakor je to desert in koktajl v enem ter prav fantastična ideja za praznične dni!

Sestavine za en kozarec

45 ml vodke

30 ml likerja Baileys

30 ml likerja Kahlua

45 ml kave

15 ml sladke smetane

Dodatno

kakav v prahu

piškot savoiardi

4 kocke ledu

Priprava

V šejker damo led in prilijemo vse sestavine. Zapremo in mešamo približno 30 sekund. Prelijemo v ohlajen kozarec za martini. Posujemo s kakavom v prahu in po želji okrasimo s piškotom za tiramisu.

