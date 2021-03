Poslanec, otrok in upokojenca

Poslanec aktualnega sklica gre po Ljubljani in sreča mlado mamico z otrokom.Otrok s prstom pokaže nanj in reče: »Poslanec, poslanec!«Poslanec je presenečen in mu reče nazaj: »Kako pa ti veš, da sem jaz poslanec?«Pa reče mamica: »Sej ne ve, samo r-ja še ne zna izgovoriti!«Upokojenci sedijo na klopci, čakajo poštarja in komentirajo dogajanje v Desusu.Eden ves čas govori: »Ja, ja, ja!«Drugi momlja: »Hm, hm, hm!«Tretji se razjezi: »Če takoj ne nehata politizirati, grem jaz kar domov!«