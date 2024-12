Ob izdatni pomoči alkohola so se sprli, policisti uporabili telesno silo in plinski razpršilec

Črnomaljski policisti obravnavajo kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe in samovoljnosti. Po do sedaj znanih podatkih je 46-letni osumljenec in okolice Črnomlja v soboto popoldne naletel na 19-letnika, ki naj bi mu bil dolžan nekaj denarja.

Z vozilom je zapeljal pred njegovega, da je moral ustaviti, nato pa pristopil do 19-letnika in ga nekajkrat udaril in lažje poškodoval, nato pa odpeljal. 46-letniku je družbo delal 20-letnik iz istega naselja, ki ga bodo prav tako kazensko ovadili zaradi povzročitve lahke telesne poškodbe.

Uporabili telesno silo in plinski razpršilec

V noči iz sobote na nedeljo so policisti Policijske uprave Novo mesto posredovali v Mihovici, kjer naj bi prišlo do spora med več osebami, domnevno ob izdatni pomoči alkohola. Ena oseba naj bi se poškodovala. Med zbiranjem obvestil so se nekateri akterji pričeli vmešavati v postopek, policistom groziti in jih napadati.

Policisti so zoper več oseb uporabili telesno silo in plinski razpršilec, 45-letnika pa tudi vklenili in odpeljali v policijsko pridržanje – njega in 33-letnika bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja napada na uradno osebo. Dve osebi sta zaradi vdihavanja solzilnega spreja potrebovali zdravniško pomoč, eno od njih so odpeljali na pregled v bolnišnico. Postopki še niso zaključeni.