Nejc Krevs svojo Ano peljal na Bora Boro (Suzy)

Novinar Nejc Krevs zna zajemati življenje z veliko žlico in uživati. Njegova velika strast so potovanja. Po tem, ko so ga v začetku septembra na Blejskem strateškem forumu izbrali za enega izmed 41 mladih svetovnih voditeljev iz 30 držav na petih celinah, sta z ženo Ano (poročila sta se konec lanskega julija) spakirala kovčke in se odpravila na eksotično Bora Boro, ki slovi kot pravi raj za petičneže.

Zakonca neskončno uživata v prelepi polinezijski pokrajini, turkiznem morju, belem pesku in prijetnih temperaturah ter raziskovanju osupljivega podvodnega sveta. Sicer Nejc živi življenje, kakršno bi si želel vsak: letos je bil še na safariju v Afriki, lani na Maldivih, zlezel je na Machu Picchu in doživel še kopico drugih lepih dogodivščin.

Svojo Ano je spoznal po službenih poteh: na eni izmed novinarskih konferenc sta se spogledala, spoznala in postala nerazdružljiva. Zanjo pravi, da je dama, s katero je vsaka sekunda dragocena in čas brez nje izgubljen.