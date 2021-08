Ne boste verjeli, kaj je storil moški na Bledu

Verjetno ni treba posebej poudarjati, da je gibanje v bližini in še posebej po progi za vlake zelo, zelo nevarno. A kaže, da se najdejo tudi taki, ki se tega ne zavedajo ali pa izzivajo srečo.



Na Bledu so policisti v torek obravnavali prijavo strojevodje, ki je z vlakom močno zaviral zaradi moškega na progi. Kršitelj naj bi vlak ustavljal zato, da bi se peljal. Moški še ni bil izsleden, so sporočili iz kranjske policijske uprave.

