Jurij Batagelj: Lubejzn je u zraki (Suzy)

Jurij Batagelj ni samo odličen plesalec in plesni pedagog, temveč je že od mladih nog velik ljubitelj modelarstva. Tako je nedavno na letališču v Vipavi združil obe ljubezni in pripravil velik modelarski, glasbeni in plesni šov Lubejzn je u zraki (Love is in the Air), ki je obiskovalce ponesel v stare romantične čase.

Pripravili so jim pašo za oči in ušesa: prišlo je kar nekaj svetovno znanih modelarskih skupin, ki so v zraku izvajale osupljive akrobacije, retro pridih so dodala še stara vojaška vozila. Seveda ni manjkalo niti glasbe niti plesa. Med drugim je zaplesal s svojo nekdanjo ženo Jagodo, s katero sta tudi po ločitvi ostala v lepih odnosih.

Skupaj z Barbaro Žlender je obiskovalce prireditve imenitno popeljal v dobre stare čase.