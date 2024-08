Humanizem smo ubili

Branko Šturbej spada med tiste, ki jih poznamo vsi. Če ne iz gledališča, pa iz filma ali nadaljevanke. Že več kot 40 let sooblikuje odrske, filmske in televizijske like s svojo karizmatično pojavo, izpiljeno jezikovno briljanco in virtuozno gledališko igro. V njegovem opusu je tako rekoč vse, kar si lahko današnji igralec zaželi, predvsem pa je igralec, ki si ga želijo režiserji. Gledalcem na odru vedno znova predstavi povsem nov in drugačen lik, zato nikoli ne vemo, s čim nas bo presenetil. A ko se odpravljamo na ogled predstave, v kateri nastopa Branko, je zagotovljeno, da bo vredna ogleda. ...