Dva milijona medovitih rastlin

Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije​ (ČZS), Marko Borko, svetovalec za izobraževanje, in Tomaž Samec, svetovalec, specialist za varno hrano, so na novinarski konferenci ČZS v okviru ApiSlovenije 2023 – 46. dnevov čebelarstva na Celjskem sejmu poleg aktualnih zadev in problematike v slovenskem čebelarstvu predstavili tudi bližajoče se aktivnosti. Pred nami je zadnja sobota v marcu in z njo drugo leto zapored akcija Dan sajenja medovitih rastlin.

V okviru te so čebelarji en del zgodbe opravili 4. marca, in sicer na območju Mirenskih borov na Krasu, kjer se je skupne akcije udeležilo več kot 500 čebelarjev prostovoljcev iz vse Slovenije, Hoferjevi sodelavci z družinami in strokovno vodstvo Zavoda za gozdove Slovenije. Zavihali so rokave in na Krasu, ki ga je lani prizadel požar, pomagali posejati semena trokrpega javorja, topokrpega javorja, lipe in lipovca ter maklena, skupaj 300 kg na 20 ha pogorelega gozda, in s tem pripomogli k obnovi gozda na Krasu – verjamemo, da bo ta mladi gozd nekoč tudi vir hrane za čebele in preostale opraševalce.

Predstavniki ČZS so spregovorili o aktualnih zadevah in problematiki v čebelarstvu. FOTO: arhiv ČZS

Zdaj je pred nami še drugi del zgodbe. Občine, lokalne skupnosti, podjetja in posameznike so pozvali, da se pridružijo sajenju medovitih rastlin po vsej državi. Del prostora, ki ga nameravamo zdaj, spomladi, zasaditi, namenimo medovitim rastlinam, čebele in tudi drugi opraševalci nam bodo hvaležni, saj bodo lahko nabirali hrano za svoj razvoj. To soboto, 25. marca, posadite torej medovite rastline in naredite lepo delo za ohranitev skupnega prostora.

Mednarodno tekmovanje vprašljivo

Načrtno zasadimo rastline, ki bodo k nam privabile čebele. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Naj zapišimo še, da bo v Sloveniji julija 12. mednarodno srečanje mladih čebelarjev: na petdnevnem dogodku pričakujejo do 40 držav udeleženk z vseh celin oziroma okoli 300 ljudi. Mednarodno srečanje mladih čebelarjev je tekmovalni dogodek, ki poteka od 2010., od začetka sodelujejo tudi mladi slovenski čebelarji, stari od 12 do 18 let, ekipa ima odrasle mentorje. Najboljši ekipni slovenski rezultat je 5. mesto, najvišja uvrstitev med posamezniki 2. mesto, pri mešanih mednarodnih ekipah pa so tekmovalci iz Slovenije že večkrat dosegli 1. mesto.

Številne občine so podprle predlog ČZS in staršem ob rojstvu otrok podarjajo medovita drevesa.

»V času kandidature je imela ČZS zagotovljeno veliko podporo države, saj so vsi v en glas zatrjevali, da je glede na status Slovenije v čebelarskem svetu kandidatura skoraj obveza ter idealna priložnost za promocijo Slovenske čebelarske akademije, kranjske čebele, apiturizma in apiterapije, naših čebelnjakov, AŽ-panjev. Slovenija ima kot država, v kateri je čebelarstvo kot nesnovna kulturna dediščina pri Unescu priznano za način življenja, pokazati mnogo znamenitosti ter naravnih lepot, zato je organizacija tekmovanja odličen način promocije. A ker ČZS nima zagotovljenih finančnih sredstev, kot je bilo dogovorjeno, bomo žal primorani mednarodno tekmovanje odpovedati,« je dejal Borko in dodal, da bo letošnje državno tekmovanje mladih čebelarjev 6. maja v Zagorju.