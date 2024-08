Dončić razveselil Ardo

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča (URI Soča) je osrednji slovenski javni zavod, v katerem na terciarni ravni izvajajo celovito rehabilitacijo odraslih in otrok. Številni tam iščejo upanje. Inštitut radi obiščejo tudi znani Slovenci, predvsem športniki. Prav iz URI Soča prihaja srčna zgodba. Tam je na rehabilitaciji tudi mali pacient Arda, ki pridno dela vaje, ki mu jih predpisujejo terapevti. Pri tem mu je v veliko pomoč spodbuda Luke Dončića.

»Našega pacienta Ardo je po delovni terapiji čakalo res veliko presenečenje: paket, ki mu ga je poslal sam Luka Dončić. V njem pa podpisana majica, osebno sporočilo od Luke in še marsikaj.«

Lani je košarkar poslal za poln kombi opreme v Prevalje. FOTO: OBČINA PREVALJE

Veselje je bilo neskončno. Ardo je povedal, da sta si s terapevtko Lauro že pred štirimi leti zastavila cilj, da svoj napredek pokaže Luki Dončiću. Marsikatero prepreko sta morala premagati in danes je ves trud nagrajen. V delovni terapiji se je učil novih veščin in spretnosti (oblačenje/slačenje majice, metanje žoge na koš, transfer z različnih površin, rezanje hrane z nožem itd.). Da si otrok sam oziroma ob podpori rehabilitacijskega tima zastavi cilj, je dokazano najbolj učinkovita metoda doseganja rezultatov, pravijo v URI Soča, kjer so objavili srčno zgodbo, ki kaže, kako močno vlogo imajo idoli, vrhunski športniki in športnice, ki so z Luko Dončićem na čelu tudi dobri ljudje. Sicer pa Luka zelo rad pomaga. Pred letom dni je poslal najnujnejšo opremo v občino Prevalje, s katero so lažje odpravljali posledice poplav. Pomaga tudi v Dallasu, kjer igra. Leta 2021 je vodstvo okrožja teksaškega mesta sprejelo sklep, da se 6. julij razglasi za dan Luke Dončića. Ne le zaradi košarke, temveč tudi njegove pomoči lokalni skupnosti.

Kar ni mogel verjeti, kaj je bilo v pošiljki. FOTO: URI SOČA