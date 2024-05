Domove ob obali zapustilo več kot 800.000 ljudi, prihaja smrtonosni ciklon

V Bangladešu je zaradi prihajajočega ciklona danes domove ob obali zapustilo več kot 800.000 ljudi, ki so se zatekli v začasna zatočišča. Ciklon Remal bo južne dele države in dele sosednje Indije predvidoma dosegel danes zvečer. Vremenoslovci napovedujejo močan vihar s sunki vetra do 130 kilometrov na uro.

Ciklon bi lahko s seboj prinesel tudi do štiri metre višjo plimo. Večina obalnih območij je okoli meter ali dva nad gladino morja, zato so tovrstne nevihte zelo nevarne za Bangladeš.

Oblasti so zaradi tega izdale opozorilo in ukaz za evakuacijo, ribičem pa odsvetovale, da se odpravijo na morje.

Smrtonosni cikloni

Vzpostavili so okoli 4000 zatočišč. Na terenu je tudi več deset tisoč prostovoljcev, ki pomagajo pri obveščanju ogroženih ljudi. Kljub svarilom pa so se številni odločili, da bodo ostali doma, saj se bojijo, da bi jih morda okradli, če odidejo.

Regijo pogosto prizadenejo smrtonosni cikloni, a se je število mrtvih v zadnjih letih zaradi natančnejših vremenskih napovedi in pripravljenosti zmanjšalo. Novembra 1970 je v ciklonu po ocenah umrlo okoli pol milijona ljudi. Novembra leta 2007 pa jih je v ciklonu umrlo več kot 3000.