Astrologinja Lenka: Stresna situacija se bo zvečer umirila

Luna je še vedno v Levu in še vedno podpira to odlično ustvarjalno vzdušje. Popoldne bo v kvadratu z Uranom iz znamenja bika, zato ti dve zelo trmasti znamenji vodita v nepopustljivost na obeh straneh in v še težje odločitve. Vsak se vleče na svojo stran in to ustvarja zelo razdražljivo in stresno situacijo, kjer se nekaj nepričakovano in hitro spremeni, prekine in pride do nasprotne odločitve. Vse poteka po bližnjici, hitro in brez velike tolerance in popuščanja.

Venera, planet ljubezni, harmonije in načina, kako ustvarjamo medsebojno povezanost, se je preselila v znamenje device in bo v tem znamenju ostala do 29. avgusta. Tukaj velja, da ji ni najbolje, saj je skromna, delavna, pridna, poskrbi za malenkosti, vse analizira in preračunava, a v ljubezni za kaj takega ni mesta. Odlična je v skrbi za zdravo prehrano, za vsakdanje življenje. Ni arogantna in se ne ceni dovolj zaradi lastnosti, ki jih ima. V ljubezni, v življenju nasploh je nezaupljiva, išče dokaze in to ji prinese številna razočaranja.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Na isti dan začne svojo retrogradno pot tudi Merkur. Obrne se nazaj, ne gre naprej, kot da bi se izogibal novim in naprednim situacijam, ampak hoče najprej popraviti tisto, kar je ostalo od včeraj, od lani, od nekdaj. In ko je um usmerjen nazaj, se ne more pravilno odločiti, zato človeku ni v tem obdobju ne priporočam novih nakupov, sklepanja pogodb, odpiranja novih poslov, ker ni tako skoncentriran in je vedno kakšna opustitev. In ta opustitev je včasih majhna, včasih pa je treba plačati večji ceh. Tako kot imamo tudi mi potrebo, da gremo zvečer po napornem dnevu spat, da se spočijemo, čuti tudi ta planet potrebo po tem, da tri mesece spočije um in misli od vseh napornih stvari. Običajno je v fazi zaspanosti, nejasnih misli in še večje pozabljivosti.

Kot pri vsem, se tudi tukaj ne moremo izogniti nekaterim stvarem, ki jih bomo morda morali večkrat kupiti, razen če je človek tako globoko povezan s svojo vizijo in se te odločitve sprejema od znotraj, potem ne bo zgrešil za karkoli. Potem je to pravi čas zanjo, čeprav je Merkur retrograden. Danes je ponedeljek, dan Lune, ki zvečer preide v znamenje device in to je čisto drugačno vzdušje.