Astrologinja Lenka: Sledite intuiciji, ne bo vas izdala

Luna je sicer v znamenju leva, kjer se rada pokaže in izrazi, prihaja pa iz kvadrata z Uranom in prav on lahko povzroči marsikatero stresno situacijo. Kako vse skupaj uravnotežiti, brez nenadnih, nepričakovanih napetosti, saj se Luna počasi pomika proti svoji polnosti in polni Luni, ki se zgodi jutri v znamenju device.

Zato ne dela aspektov z drugimi planeti, da si lahko vzame dan zase, se posveti sebi, se umiri in pripravi. Ker vse napetosti nastanejo nekaj dni pred samo lunacijo, je bolje, da smo danes bolj umirjeni ali da zaključimo nekaj svojih obveznosti.

In že ob 08.30 Merkur preide iz znamenja vodnarja v znamenje rib in bo v tem znamenju ostal do 10. marca. Kot takrat, ko je človek v tako stresni, napeti, živčni situaciji, pregret od vseh čustev in skoči v morje, da se ohladi in umiri. In ta Mercurjev skok je prav to.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Čeprav tukaj ni najbolj primeren, za nekatere mentalne sposobnosti, ker se po navadi napačno odloča, je za vse ostalo fenomenalen. In je najboljši za umiritev, za umik v svoj svet, v samoto, za pogovor s seboj, za meditacijo ali katero drugo duhovno stvar. Tukaj ima rad svoje vizije, živi v svoji domišljiji, ima svojo vero, živi v svojem svetu. In ko ta mehurček poči, se pojavijo številne težave ali celo duševne motnje, saj je realnost težko sprejeti, še težje pa se z njo soočiti.

A ta položaj je najboljši, da se obrnemo vase in poskušamo marsikaj osvetliti in razčistiti. Če sledimo svoji intuiciji, ki jo tukaj res imamo, lahko naredimo veliko dobrega, saj nas ne bo izdala. Sicer pa, če gremo iz glave, nas lahko potegne navzdol in vstopimo v neko izmikanje odgovorom, v neko laž, zavajanje ali zavajanje drugih in sebe. Ta Merkur je zelo občutljiv, vpija vsako besedo in sočustvuje z drugimi in njihovimi težavami. Njegove vizije lahko vodijo do velikih dosežkov, do velikih navdihov, saj ima svoje slike v glavi in ​​svoje talente za glasbo, film, slikanje, pisanje.

Danes je petek, Venerin dan, in pravkar jeLuna ušla iz objema najboljšega prijatelja, fanta ali ljubimca, karkoli. Sploh ne ve, kdo je, a vse je šlo kot avantura in gre naprej svobodno, veselo, brez kakršnih koli obveznosti in omejitev. Ker ji je tu svoboda najpomembnejša.