30 let od kultne Babice

Igralka Nataša Matjašec Rošker se z nostalgijo spominja avgustovskih dni pred tridesetimi leti. Temnolasa Prekmurka je bila takrat še študentka, ki je skupaj z Bojanom Emeršičem, Majolko Šuklje in drugimi igrala v prvem slovenskem celovečernem filmu Babica gre na jug, režijskem prvencu kontroverznega Vincija Voguea Anžlovarja.



Film o ostareli babici, ki pobegne iz doma upokojencev in štopa na morje, so v Ljubljani in Portorožu posneli v pičlih 26 dneh, za komaj 250.000 dolarjev, ki jih je Vinci dobil od Japoncev. Nataša je nato diplomirala in v minulih letih in desetletjih nanizala številne vloge v gledališču in na filmu, za katere je dobila številne nagrade.



Podobno kot pred tremi desetletji pa je bilo delovno tudi njeno letošnje poletje, saj so se s kolegi razveselili Borštnikovega srečanja, potovanja na Češko s predstavo Medeja in kopice drugih aktivnosti. Seveda pa je našla čas tudi za dopust in se z možem Danilom tradicionalno odpravila na počitnice v Grčijo.

