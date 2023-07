Žena izpolnila kupon, Janko zadel

»Brez Slovenskih novic si ne predstavljam začetka dneva. To je poseben jutranji ritual; kavica in časopis. Brez tega ne gre, sem jutranji človek in časopis vzamem v roke kmalu zatem, ko ga okoli pete dobimo v nabiralnik,« pravi 67-letni Janko Uršič iz Krškega, ki ga je novica, da je postal nagrajenec v poletni nagradni igri Slovenskih novic in Lidla Slovenija, res presenetila.

No, pravzaprav je nagrado zadela njegova žena Emica, ki je pridno izpolnjevala kupone prek spleta, a ker je ravno na dan našega obiska odšla na morje k družini, k sinu, hčerki in vnukom, je nagrado prevzel Janko. »No, saj bo del nagrade tudi njen, seveda pa si bodo v Lidlu najprej kaj izbrali štirje vnuki,« se nasmehne Krčan, ki je naš naročnik že več kot dve desetletji. »Še v službo sem hodil, v nuklearko, kjer sem bil strojni vzdrževalec, ko smo se naročili na Novice. Preberem pa skoraj vse. Začnem na zadnji strani, potem pa se počasi lotim drugih zapisov. No, edino horoskopa ne berem, tega pa nikoli ne zamudi žena. Tudi križanke rad rešujem, a četudi rešim celo, je ne pošljem. Pravijo, da nimam sreče, sicer pa mi je že mama rekla, da sem dobil glavno nagrado pred 45 leti, ko sem se poročil,« je hudomušen sogovornik, še kako aktiven upokojenec.

Rada zavijeta v Lidl

Na Grmadi imajo Uršičevi vinograd, kakšnih 300 trt je zasajenih, bilo jih je občutno več, pa so del vinograda posekali in zasadili drevje, predvsem stare sorte jabolk, kakšnih 20 sort jih ima, pa 50 dreves marelic, nekaj starih sort hrušk, vzorno pa z ženo skrbita tudi za vrt okoli hiše, kjer ne manjka ne zelenjave ne sadnega drevja.

Janko si rad vzame čas za rekreacijo, sploh kolesarjenje, ki mu po operaciji kolka dobro dene. »Kakšnih 20 let kolesarim, na leto sem naredil tudi 10.000 kilometrov, to je bilo takrat, ko sem šel v penzijo in sem imel več časa. Rad sem kolesaril tudi po hribih, na primer na Vršič, zdaj pa grem bolj po ravnini. Skoraj vsak dan grem na kolo, v povprečju naredim 50 kilometrov,« nadaljuje in pove, da uživa tudi, ko sede na svoj motor; včasih so bile razdalje daljše in čez mejo, zdaj pa ima raje bolj lokalne ture.

Seveda pa z ženo rada zavijeta v Lidl, ki je v ponudbi trgovin pravzaprav njuna prva izbira. »Pri Lidlu je ugodno in kakovostno, osebje je prijazno, pa če ti kaj ne ustreza, je mogoče zamenjati brez težav in komplikacij. In verjemite, ne bo težko zapraviti darilne kartice, s katero ste mi res polepšali poletne dni,« zaključi sogovornik.