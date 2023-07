Zdravko bo za družino pripravil piknik

Lidlova nagradna kartica je tokrat potovala do gorenjskega otoka. A ne na Blejskega, temveč na enega od dveh, ki ju najdemo v okolici Radovljice, kajti tam sta vasi s podobnim imenom, Zgornji ter Spodnji Otok. V slednji vasi sta doma tudi zakonca Marija in Zdravko Pristavec. Nagrado, ki sta je bila vesela oba, je sicer zadel upokojeni kadrovik Zdravko, ki nam uvodoma pove marsikaj o zgodovini vasi.

»Legenda pravi, da je bilo na tem mestu nekdaj jezero in s tem naj bi bilo povezano tudi ime naše vasi. Na vodo, ki naj bi bila v preteklosti tukaj, nakazuje tudi hišno ime ene od domačij v naši bližini, in sicer se domačija imenuje pr' Broščarju, torej pri brodarjevih,« nam o jezeru, ki je bilo pred stoletji umeščeno v okolico Radovljice, pripoveduje Zdravko Pristavec.

Zdravko Pristavec rad vrtnari; dela na polju je vajen iz otroštva, saj je odraščal na kmetiji.

Ko občudujemo sloko cerkvico sv. Janeza Krstnika, ki se dviguje na hribčku nad vasjo, sogovornik naniza še eno zanimivost iz vaškega življenja: »Naša cerkev ne bije opoldne, temveč že uro prej. Tako je že iz obdobja turških vpadov, in sicer naj bi se vasi in cerkvi nekoč bližali Turki.« To naj bi bilo ravno ob 11. uri, in ko so se napadalci bližali vasici, so njihove konje napadli sršeni ter jih pognali v beg. V spomin na ta dogodek cerkev še danes uro prej zvoni poldne.

Sicer pa Zdravko in Marija mnoge aktualne zgodbe prebereta v Slovenskih novicah. Naša naročnika sta, prebereta skorajda čisto vse. »Črno kroniko in ostale zgodbe. Tudi karikature na zadnji strani – Aljana in Fredi vedno zadeneta bistvo,« naniza Marija.

Zakonca, oba upokojena, rada tudi vrtnarita, zato se ob njuni hiši razteza skrbno urejen vrt, ki se podaljšuje v sadovnjak. Uživata v dneh, ki jih popestrita z izleti lokalnega upokojenskega društva. Poleg tega Marija izredno rada obiskuje telovadbo v bližnjih Mošnjah, mož pa naravnost obožuje namizni tenis: »Tekmujem v gorenjski veteranski in medobčinski ligi, imamo tudi turnirje. Zdaj, poleti, je malo premora, potem pa od oktobra do marca spet sledijo tekmovanja.« Pristavčeva poleti kolesarita, pozimi hodita na daljše sprehode.Ko smo ju vprašali, kako bosta porabila Lidlovo nagradno kartico, ni bilo dvoma: »Za družino, torej hčerki in njuni družini, bova pripravila piknik.«