Senzacionalna najdba pri Umagu

Starodavno in potopljeno mesto Sipar, ki leži le nekaj kilometrov severno od Umaga v hrvaški Istri, skriva številna bogastva. Brez umaškega mestnega muzeja in seveda raziskovalcev bi nekatera od teh ostala skrita. Kot denimo ostanki potopljene ladje, ki jih je pred kratkim dodobra proučila hrvaško-italijanska ekipa podvodnih arheologov.

Po njihovih ocenah je bila dolga 15 metrov, kemijska analiza njenih ostankov pa je z veliko verjetnostjo pokazala, da datira v 12. stoletje.

Arheološko najdišče je na zahodni obali Istre in skriva številna bogastva.

»Ladja iz Sipra je edinstvena in senzacionalna tako po svojih dimenzijah kot tudi po času izdelave. Iz tistega časa so namreč na Jadranu poleg te našli le tri manjše srednjeveške ladje, ki pa niso bile daljše od desetih metrov,« so sporočili iz Mestnega muzeja Umag. Zdaj najdeni ostanki pa imajo elemente antičnega in srednjeveškega ladjedelništva. »Nastala je v prehodnem obdobju, v katerem se je nov način gradnje ladij šele uveljavljal. Zato je njeno odkritje pomembno ne le za umaško in hrvaško kulturno dediščino in zgodovino, temveč tudi za svetovno pomorsko in kulturno dediščino,« so med drugim poudarili v muzeju.

Po arheoloških virih, kot piše na spletni strani Colours of Istria – V vseh barvah Istre, je bilo območje Sipra naseljeno v mlajši železni dobi, v rimskem obdobju pa se je razvilo v civitas, to je naselje z značilnostmi dobro organiziranega rimskega mesta. Sipar naj bi bil uničen okoli leta 876 v hudih bitkah med knezom Domagojem in Benečani. Po uničenju Sipra se je začel razvoj bližnjega mesteca Umag.