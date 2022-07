Danica rešuje križanke in izpolnjuje kupončke

Sedemdesetletna Danica Vajt prihaja iz mariborskega Pobrežja. Na Slovenske novice sicer ni naročena, jih pa redno kupuje. »Najraje jih kupujem, ko so v njih križanke, ki jih izjemno rada rešujem, pa tudi nagradnih iger ne zamudim.«

Sreča se ji je tokrat na široko nasmehnila, saj je prejela Lidlovo darilno kartico v vrednosti 150 evrov. »Zelo sem bila presenečena in seveda izjemno vesela, ko ste nas seznanili z nagrado,« kar ne more nehati razlagati. »Točno se spomnim, kateri kuponček je bil izžreban,« pravi in obljublja, da jih bo še naprej izpolnjevala. »V nagradnih igrah sodelujem in kupončke izpolnjujem redno že od začetka.«

Pri Vajtovih je domači protokol, da najprej mož Janko prebere naš časopis, v celoti. Prispevki so zanj zanimivi, saj povedo vse to, kar mnogi drugi izpustijo. »Potem pa meni pusti drobtinice, pravi Danica v smehu. »A kot že rečeno, jaz začnem s križankami. To je moja dnevna navada.« Z Jankom sta redna kupca v pobreškem Lidlu. »Lidl je naša prva izbira, ko greva v nakupe.« Zakaj prav Lidl? »Zaradi svežega sadja in zelenjave. Primerljivih cen in dobrih odnosov zaposlenih do strank.«