Po 30 letih je spet imel srečo

Nad prelepo Poljansko dolino, ki je bila navdih mnogim umetnikom, se dviguje vas Dolenčice. Tudi ta vas, v kateri po dostopnih podatkih živi manj kot sto prebivalcev, je tesno povezana z umetnostjo, saj je bil tu rojen slovenski slikar Anton Ažbe. Obnovljena Ažbetova rojstna hiša je danes znana po kmečkem turizmu, del poslopja pa je spremenjen v spominsko sobo znanega slikarja. No, in Ažbetova domačija je le en ovinek oddaljena od doma družine Kržišnik, kamor smo te dni odpeljali eno od Lidlovih darilnih kartic, ki to poletje razveseljujejo izžrebane bralce Slovenskih novic.

Poleg zakoncev Kržišnik, ki sta oba upokojenca, nas na domačiji pričaka še ljubka psička Ajka. »Dva meseca in pol ima,« nam prisrčno mešanko z bernskim ovčarjem predstavi Majda Kržišnik. V nagradni igri je bil izžreban njen mož Jožef, pravzaprav je bilo tako, da je kupon izpolnil njun sin Andraž. In vsem, tudi mali Ajki, bo kartica to poletje še kako prav prišla.

Kot zapisano, sta zakonca Kržišnik zdaj že upokojena. On je večino časa delal v tovarni izolacije blizu Škofje Loke, ona pa nam na vprašanje, kje je delala, z nasmeškom odgovori: »Prodajala sem Slovenske novice.« Kajti Majda Kržišnik je bila zaposlena v škofjeloški trafiki, kjer je vsak dan prodajala tudi naš časopis. »Ko ste pisali o zgodbah, ki so se pripetile blizu nas, so ljudje takoj kupili vse časopisne izvode,« se spominja.

Že od začetka naročnika Slovenskih novic

Majda in Jožef sta že od samega začetka naročnika Slovenskih novic. Poštar jima jih vsak delovni dan prinese v Dolenčice. »Vse preberem, rada pa izpolnim tudi križanke,« pojasni Majda, ki ji mož Jožef ta dan prepusti glavno besedo.

Naša sogovornica peče tudi krasni kruh in je nasploh odlična kuharica, zato niti ne začudi, ko pravi: »Izjemno rada preberem tudi kulinarične strani in si ogledam recepte, ki jih redno objavljate.«

Jožef Kržišnik je bil poletnega presenečenja zelo vesel. FOTO: Špela Ankele

Malo še govorimo o preteklosti, ko se iz življenja zakoncev Kržišnik izlušči še en lep spomin. »Že ko so začele izhajati Slovenske novice, sva pred več kot tremi desetletji igrala nagradno igro in mož je bil izžreban. Dobila sva počitnice na Hvaru. Te počitnice so bile zame nepozabne, saj so bile izjemno lepe. To je bil eden najlepših dopustov v mojem življenju, čisto res,« se desetletja oddaljenega poletja z radostjo v srcu spominja Majda.