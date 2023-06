Naraščaj delfinov v Jadranu

Hrvaški inštitut za raziskovanje in zaščito morja Modri svet ima sedež na otoku Lošinju ter raziskovalni postaji na Murterju in Visu. In prav iz viškega arhipelaga so obvestili, da so opazili skupino okoli tridesetih delfinov: »Pretežno so jo sestavljale samice s starejšimi mladiči, a tudi štirimi novorojenimi.« Za prebivalce Jadrana je to potrditev, da so se navadni delfini znova udomačili vzdolž obale, kjer so pred desetletji že izginili. Podobno dobre novice prihajajo iz okolice otoka Olib, kjer so opazili Elso, še nedavno varovanko programa Posvoji delfina – njen mladič naj bi bil star le nekaj dni. Pred Velim Lošinjem pa so opazili jato, v kateri je bila tudi samica Sky s svojim novorojencem. Mladiči bodo po nosečnosti, ki je trajala 12 mesecev, z mamami prebili naslednjih nekaj let (od tri do pet).

Ker se Hrvati zavedajo, da po njihovem morju pluje ogromno turistov, so se domislili tudi, kako vključiti njihova opažanja. Kot je dandanašnji navada, so naredili aplikacijo za mobilne telefone in naprave Marine Ranger, s katero lahko uporabniki prepoznajo delfine, s katerimi se srečajo na morju, svoja opažanja pa pošiljajo Modremu svetu ter tako prispevajo k znanstvenemu raziskovanju morja. S projektom, ki sta ga finančno podprli tudi država in Evropska unija, so si precej povečali število zaznanih živalskih vrst v morju, ki meji tudi na našo deželo: zabeležili so kar 28 vrst kitov, delfinov in tjulnjev, čeprav jih v Jadranu živi le pol toliko!

