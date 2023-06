Z Novicami do bogate nagrade!

Poletje nam že v svojih prvih koledarskih dneh ni prizanašalo z vročino, marsikomu je neznosno visoke temperature že lajšala sladka in okusna osvežitev. Bralkam in bralcem Slovenskih novic pa se tudi letos obeta prava poletna poslastica: po zaslugi Lidla Slovenija se bodo namreč lahko vsak dan, vse do 18. julija, ko bo objavljena zadnja prijavnica, potegovali za bogato nagrado, darilne kartice v vrednosti kar 200 evrov!

Osvežitev za popolno poletje se torej začne v Lidlu, za dva stotaka lahko namreč dodobra napolnimo nakupovalni voziček z vsem, kar srce poželi. Ponudbe pri priljubljenem trgovcu ne manjka, v času draginje pa bo darilna kartica marsikomu tudi občutno razbremenil gospodinjski proračun. Skupno bomo izžrebali 20 srečnežev, prijavnice pa najdete v Slovenskih novicah, Nedeljskih novicah in reviji Suzy. Izpolnite jo lahko tudi v digitalni obliki na spletnem naslovu (ali spodaj). Že danes vas torej vabimo k sodelovanju, prvega srečneža bomo izžrebali pojutrišnjem, 28. junija, zadnjega pa 20. julija.

Vročina je tu, ste že poskrbeli za osvežitev? FOTO: Lidl

Lidl svojim kupcem ponuja kopico okusnih priložnosti, ne manjka različnih sladoledov, osvežilnih pijač in napitkov, sadja, ki se ga lahko naužijemo tudi v smutiju in sadni solati, oreškov za zdrav prigrizek, različnih sestavin za kulinarične mojstrovine, pri pripravi teh pa si lahko pomagate tudi z vrhunskimi in priročnimi gospodinjskimi napravami. Izdelkov, ki vam bodo popestrili poletje tako doma kot tudi na oddihu ali pikniku, tako ne manjka, pri Lidlu pa poudarjajo, da njihova ponudba temelji na zdravih odločitvah, saj si s pomembnimi ukrepi prizadevajo tudi za uravnoteženo prehranjevanje kupcev: z zeleno oznako v obliki maskote spodbujajo k izbiri priporočenih izdelkov, omejujejo oglaševanje nezdrave hrane otrokom, postopno zmanjšujejo količino soli in sladkorja v izdelkih lastnih blagovnih znamk, povečujejo delež polnozrnatih žit in širijo ponudbo sadja in zelenjave.

Izdelkov, ki nam bodo popestrili poletje tako doma kot tudi na oddihu ali pikniku, v Lidlu ne manjka. Na sveže in kakovostne izdelke prisegajo tudi domači žar mojstri.

Ker so okoljsko ozaveščeni, so že za 18 odstotkov zmanjšali porabo plastike v embalaži izdelkov lastnih blagovnih znamk, z dobrodelno naravnanostjo pa so tudi letos združili moči z Zvezo prijateljev mladine Slovenije v dobrodelni akciji Pomežik soncu in poskrbeli za letovanje otrok s posebnimi potrebami.

Prijavnica