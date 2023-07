Nagrado jima bodo pomagali zapraviti vnuki

Minuli teden, ko se je nad severovzhodom države razbesnelo nepojmljivo neurje, sta vse skupaj žalostno opazovala tudi Jože in njegova žena Slavica Peklar z vinorodnih hribčkov nad Gornjo Radgono. Zakoncema ujma sicer ni povzročila večje škode, dolgoletna naročnika Slovenskih novic pa sta se lahko vsaj malce potolažila z bonom za 200 evrov Poletne nagradne igre Slovenskih novic in Lidla Slovenija. Srečni kupon je poslal Jože, rojen v Črešnjevcih, ki nam je med drugim zaupal, da pogosto sodeluje v nagradnih igrah, a le redko kaj zadene.

Posekala vse trte

Tudi zato je bil še toliko bolj presenečen, ko smo ga poklicali iz uredništva in mu sporočilo veselo novico. »Res ste me prijetno presenetili, saj se ne zgodi vsak dan, da prejmeš tako lepo nagrado. Ker sicer živiva sama z ženo in bi kar dolgo trajalo, da bi zapravila ves znesek, bova pripraviti poletni piknik, na katerem se bomo zbrali vsi domači,« pove Jože, gradbenik tesar, ki je po odsluženi vojski v JLA v črnogorski Podgorici najprej skoraj desetletje delal v nekdanjem podjetju Avtoremont v Gornji Radgoni, nato pa kar 32 let v sosednji Avstriji.

Čas jima krajšajo tudi Slovenske novice, ki jih že leta in leta vsak dan zadovoljna prebirata.

Pred desetletjem se je upokojil, in ker sta si hčerki Klavdija in Stanka ustvarili družini in živita na svojem, sta z ženo Slavico sama na domačiji v Policah. Oba sta še vedno čila in zdrava, doma pa se ne dolgočasita, saj imata veliko opravil okoli hiše in na vrtu. Seveda jima čas krajšajo tudi Slovenske novice, ki jih že leta in leta vsak dan zadovoljna prebirata. Veselijo ju tudi družinska srečanja, predvsem obiski vnukov Marka, Špele, Jureta in Aljaža, ki jima bodo seveda pomagali tudi zapraviti darilno kartico. »Tudi sicer redno nakupujeva prav v Lidlu v Gornji Radgoni,« nam pove nagrajenec Jože.

Nagrado bosta delila z domačimi. FOTO: Oste Bakal

S Slavico sta ugotovila, da se jima ne splača ukvarjati z vinogradništvom, zato sta svoje trte pred časom posekala in si na novo zasadila le kakšnih 200 trsov, a na pridelek bo zlasti po nedavnem neurju treba počakati več let. »Bo že, saj se nikamor ne mudi. Žal pa leta vse hitreje letijo. Zdaj je pomembno, da nas spremlja zdravje, drugo pa bo že nekako. Srečo nama je prinesla že vaša nagrada,« je zadovoljen Jože Peklar.

