Morda mu sreča prinese tudi punco

Tokratni nagrajenec Poletne nagradne igre Slovenskih novic in Lidla, ki podarja bon v vrednosti 200 evrov, je postal 37-letni Aleš Štrekelj z Vira pri Domžalah. Presenečenja nad tem, da je bil izžreban, kar ni mogel skriti, saj ima običajno več sreče z znanjem kot s samo srečo.

Kot nam je pojasnil, dela v administraciji, kjer riše v programu autocad, saj dela na svojem področju, je namreč diplomirani zgodovinar, ni dobil. Ga pa želja po znanju neverjetno privlači in žene naprej. »Kakšno nagrado, razen nekaj vstopnic za koncerte, sem zadel prvič,« pojasnjuje Aleš, ki še živi v hiši staršev. Brat in sestra sta že na svojem, ima štiri nečake, najstarejša je stara 28, najmlajša pa 18 let, doda Aleševa mama Manca.

Kot pojasnjuje Alešev oče Brane, je na Delo in Slovenske novice naročen on, »sin pa rešuje nagradne igre«. »Dvakrat sem že sodeloval v kvizu Milijonar in si prislužil 1400 evrov. Bil sem tudi na kvizu Vem, kjer sem zaslužil 550 evrov, zdaj pa se pripravljam na sodelovanje v oddaji Kolo sreče, ki se snema na Madžarskem konec tega meseca,« pripoveduje Štrekelj in dodaja, da so njegova največja strast potovanja. »Ravno prejšnji teden smo bili s starši v BiH, Srbiji, Vojvodini in do Kapošvara na Madžarskem. Presenečen sem bil predvsem nad Novim Sadom in tamkajšnjimi čudovitimi ljudmi,« pravi in dodaja, da je s starši prepotoval skoraj vso Evropo, Francijo denimo že 12-krat.

Po poti Toura

»Vse te kraje, ki jih zdaj gledamo na Tour de France, sem jaz že obiskal, vse te ulice smo prevozili z avtom,« pravi Aleš, medtem ko njegova mama Manca dodaja, da mora to imeti v krvi, saj sta z možem velika ljubitelja potovanj, v mladih letih sta se premikala kar z avtostopom.

Zgodovinar, ki zelo rad potuje, se je razveselil Lidlovega bona v vrednosti 200 evrov. FOTO: Gordana Stojiljković

»Letos smo torej bili že v Franciji in tudi Španiji. Z avtom smo šli vse do Valladolida, mesta pod Madridom, kjer je svojo mladost preživljal znani pisatelj Miguel de Cervantes in je bilo do leta 1562 glavno mesto Španije,« pripoveduje srečni izžrebanec, oče Brane pa hudomušno pripomni, da ga »včasih že glava boli od njegove zgodovine«.

Kot pravi Aleš, punce nima, morda pa se katera oglasi po tem, ko bo o njem prebrala naš prispevek. Ne le da ima srečo, ima tudi veliko znanja, predvsem pa bi morebitno dekle ob njem zagotovo spoznavalo svet. »Samo na to še čakava, da si ustvari družino,« humorno pristavi tudi mama in dodaja, da so zgodovinarji sicer malo zahtevni.