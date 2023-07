Mislil je, da ga vlečejo za nos

Čeprav je težko verjel, da smo ga med prvimi izžrebali v letošnji poletni nagradni igri, je bil 74-letni Jakob Kosi iz Ljutomera navdušen ob našem obisku. Na dvorišču večje stanovanjske hiše v bližini križišča cest za Ormož in Razkrižje nam je dobro razpoloženi Jaka, kot ga poznajo v okolici, razodel, da je najprej pomislil, da ga nekdo vleče za nos.

»Najprej nisem bil prepričan, ali sem sploh poslal kakšen kuponček za nagradno igro, čeprav sem nekaj izpolnjeval. Zato sem malce dvomil po vašem telefonskem klicu in sem si rekel, da bom verjel, ko bom imel nagrado v rokah. In zdaj sem zares vesel. Le kdo na mojem mestu ne bi bil, pri nizkih pokojninah je ta znesek pravi obliž,« je dejal Prlek, ki prihodnji teden s partnerico in prijatelji iz DU Ljutomer odhaja na počitnice v Izolo. Kot pravi, bo darilno kartico vzel s seboj.

Pri meni je vrsto let veljalo, da se Novice bere ob jutranji kavi.

Po upokojitvi še naprej dela

Jaka ni prvič zadel v nagradni igri. Pred kakšnimi 20 leti je prejel kolo, ko je pravilno napovedal, da bodo Španci evropski košarkarski prvaki, prejel je tudi več drugih manjših nagrad, med drugim tudi tolažilne nagrade Slovenskih novic, a tokratna ga je najbolj razveselila. Poslal je spletni kuponček, pravi. Dolga leta so bili doma naročeni na Novice, a ker so med koronsko krizo v Ljutomeru ostali brez raznašalca, zdaj tiskani časopis občasno kupuje, sicer pa jih bere na spletu: »Pri meni je vrsto let veljalo, da se Novice bere ob jutranji kavi, a ko ni bilo več raznašalca, nam jih je poštar prinašal bistveno pozneje. Zato sem se težkega srca ločil od priljubljenega časopisa. Najbolj me sicer zanimajo lokalne stvari iz tega dela Slovenije, a tudi vse drugo rad preberem. Vesel sem, da v časopisu ni preveč politike, ker me to najmanj zanima.« Jakob nam je še zaupal, da se je rodil 1949. v Grabah blizu Ljutomera, med dvanajstimi otroki; bilo jih je šest fantov in šest deklet, ena sestra in en brat sta že pokojna. Ko se srečajo vsi družinski člani, je vselej veselo.

Če bi bilo več takšnih, kot je on, bi bil svet nedvomno lepši za vse, se strinjajo tisti, ki ga poznajo.

V Ljutomeru, kamor se je priselil pred kakšnimi 40 leti, živi s partnerico Štefko Marinič, ki ima dva otroka. Po osnovni šoli v Križevcih je končal še poklicno v Murski Soboti in je kot ključavničar delal v Tehnostroju Ljutomer. Upokojil se je 2010., a ni kar obsedel. Poleg tega da je član DU Ljutomer, kjer je dejaven v ekipi pikada, je v društvenem domu neuradni hišnik, ki že vrsto let skrbi za vse. Je tudi član PGD Grabe in AMD Križevci. Veliko časa mu vzame delo v domu upokojencev, kjer je treba kositi travo in vzdrževati okolico. Marljiv je tudi na domačem vrtu in okrog hiše, in ker je zdrav in se odlično počuti, pomaga tudi starejšim, ki potrebujejo pomoč.

»Če si kdo zasluži nagrado, je to gotovo Jaka, utelešenje dobrote. Če bi bilo več takšnih ljudi, bi bil svet nedvomno veliko lepši za vse,« je o zmagovalcu iz prleške prestolnice povedal dozdajšnji predsednik DU Ljutomer Ciril Magdič. Očitno je naš žreb med množico kupončkov našel pravega ...