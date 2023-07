Do nagrade v maminem najljubšem časopisu

»To ne more biti res. A sploh veste, kako ste me razveselili? Kar objel bi vas, če bi vas lahko,« se nas je razveselil 69-letni Boris Beguš, upokojeni električar iz Bistrice pri Tržiču, ko smo se pojavili pri njem z Lidlovo darilno kartico, ki jih podarjamo v nagradni igri Slovenskih novic in Lidla Slovenija.

Borisova žena, ki je prejem nagrade spremljala s fotoaparatom, da bi dogodek ostal dokumentiran v družinskem arhivu, je prišepnila, da se je malo bal, da gre za kakšno telefonsko prevaro, kakršnih je žal tudi vse polno. »Šele ko ste se pojavili pri vratih, mu je odleglo in so njegovi dvomi izginili,« se smeje 65-letna Ani Beguš.

Za v hribe rad zelo zgodaj vstane. Ko gre večina šele navzgor, je on že doma. FOTO: Tina Horvat

»To bo pa za en veliki šoping. In ravno preden se odpravljava na dopust na Primorsko. Odličen timing je bil to. Saj veste, penzije niso prav visoke, regres pa še za en kratek dopust ne zadostuje. Pa še za praznovanje okrogle obletnice, ki bo konec avgusta, bo zagotovo kaj ostalo,« pripovedujeta zakonca Beguš v en glas. Borisa namreč to poletje čaka velika prelomnica, v krogu svoje družine in prijateljev bo praznoval 70. rojstni dan. Beguševa imata sina in hčer in enega vnuka.

Čeprav redno spremlja naše in druge nagradne igre in izpolnjuje kupončke, ga takšna sreča, kot ga je tokrat, še ni doletela. »Pošiljam vse mogoče, ja, saj to me nič ne stane. Sem se že vdal v usodo, da nimam sreče v nagradnih igrah, no, zdaj pa sem tako zelo vesel,« pripoveduje in že snuje načrte, kako bosta z ženo presenetila njegovo 96-letno mamo, ki je v družini glavna bralka Slovenskih novic, in ji pokazala objavo.

Že od nekdaj rada bere Slovenske novice in te ji midva redno dostavljava.

»Moja mama je zelo vitalna in živi sama v stanovanju v Pristavi pri Tržiču. Že od nekdaj rada bere Slovenske novice in te ji midva redno dostavljava. Včasih je izrezovala recepte in jih uporabljala pri kuhi, križanke pa je prepustila nama. Bere vse po vrsti, tudi zdaj, ko slabše vidi. A vseeno prebere vse naslove in je tako vedno seznanjena z dogajanjem,« razloži Boris in se že veseli trenutka, ko ga bo njegova mama zagledala v svojem priljubljenem časopisu.

Boris in Ani zdaj uživata v pokoju, predvsem rada zahajata v gore. Ani malo manj, zaradi težav s hrbtenico, Boris pa se večkrat odpravi na višjo turo, predvsem ima rad greben Košute s Košutnikovim turnom, Kofcami in Velikim vrhom. Pa seveda Kriško goro. »A za v hribe rad zelo zgodaj vstanem. Ko gre večina šele navzgor, sem jaz že doma,« pravi naš nagrajenec, ki sicer v Slovenskih novicah najraje bere o avtomobilizmu, pa tudi vse druge vsebine.